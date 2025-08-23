מה זהMetagalaxy Land (MEGALAND)

MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.

Metagalaxy Land זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Metagalaxy Landההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקMEGALAND את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Metagalaxy Landאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMetagalaxy Land לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Metagalaxy Landתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Metagalaxy Land (MEGALAND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Metagalaxy Land (MEGALAND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Metagalaxy Land.

בדוק את Metagalaxy Land תחזית המחיר עכשיו‏!

Metagalaxy Land (MEGALAND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Metagalaxy Land (MEGALAND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEGALAND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Metagalaxy Land (MEGALAND)

מחפש איך לקנותMetagalaxy Land? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Metagalaxy Landב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MEGALAND למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Metagalaxy Land מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Metagalaxy Land, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Metagalaxy Land כמה שווה Metagalaxy Land (MEGALAND) היום? החי MEGALANDהמחיר ב USD הוא 0.0001154 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי MEGALAND ל USD? $ 0.0001154 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של MEGALAND ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Metagalaxy Land? שווי השוק של MEGALAND הוא $ 115.40K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של MEGALAND? ההיצע במחזור של MEGALAND הוא 1.00B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEGALAND? ‏‏MEGALAND השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000624642105956316 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEGALAND? MEGALAND ‏‏רשם מחירATL של 0.000000000161726624 USD . מהו נפח המסחר של MEGALAND? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEGALAND הוא $ 121.18K USD . האם MEGALAND יעלה השנה? MEGALAND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEGALAND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Metagalaxy Land (MEGALAND) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi). הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.