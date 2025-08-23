עוד על MEGALAND

MEGALAND מידע על מחיר

MEGALAND מסמך לבן

MEGALAND אתר רשמי

MEGALAND טוקניומיקה

MEGALAND תחזית מחיר

MEGALAND היסטוריה

MEGALAND מדריך קנייה

MEGALANDממיר מטבעות לפיאט

MEGALAND ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Metagalaxy Land סֵמֶל

Metagalaxy Land מְחִיר(MEGALAND)

1 MEGALAND ל USDמחיר חי:

$0.0001154
$0.0001154$0.0001154
+1.22%1D
USD
Metagalaxy Land (MEGALAND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:54:34 (UTC+8)

Metagalaxy Land (MEGALAND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0001117
$ 0.0001117$ 0.0001117
24 שעות נמוך
$ 0.0001161
$ 0.0001161$ 0.0001161
גבוה 24 שעות

$ 0.0001117
$ 0.0001117$ 0.0001117

$ 0.0001161
$ 0.0001161$ 0.0001161

$ 0.000624642105956316
$ 0.000624642105956316$ 0.000624642105956316

$ 0.000000000161726624
$ 0.000000000161726624$ 0.000000000161726624

+0.08%

+1.22%

+18.72%

+18.72%

Metagalaxy Land (MEGALAND) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001154. במהלך 24 השעות האחרונות, MEGALAND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001117 לבין שיא של $ 0.0001161, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEGALANDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000624642105956316, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000161726624.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEGALAND השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, +1.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metagalaxy Land (MEGALAND) מידע שוק

No.2797

$ 115.40K
$ 115.40K$ 115.40K

$ 121.18K
$ 121.18K$ 121.18K

$ 115.40K
$ 115.40K$ 115.40K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Metagalaxy Land הוא $ 115.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 121.18K. ההיצע במחזור של MEGALAND הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 115.40K.

Metagalaxy Land (MEGALAND) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Metagalaxy Landהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000001391+1.22%
30 ימים$ +0.000009+8.45%
60 ימים$ +0.0000046+4.15%
90 ימים$ +0.0000824+249.69%
Metagalaxy Land שינוי מחיר היום

היום,MEGALAND רשם שינוי של $ +0.000001391 (+1.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Metagalaxy Land שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000009 (+8.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Metagalaxy Land שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MEGALAND ראה שינוי של $ +0.0000046 (+4.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Metagalaxy Land שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000824 (+249.69%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Metagalaxy Land (MEGALAND)?

בדוק את Metagalaxy Land עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMetagalaxy Land (MEGALAND)

MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.

Metagalaxy Land זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Metagalaxy Landההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMEGALAND את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Metagalaxy Landאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMetagalaxy Land לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Metagalaxy Landתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Metagalaxy Land (MEGALAND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Metagalaxy Land (MEGALAND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Metagalaxy Land.

בדוק את Metagalaxy Land תחזית המחיר עכשיו‏!

Metagalaxy Land (MEGALAND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Metagalaxy Land (MEGALAND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEGALAND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Metagalaxy Land (MEGALAND)

מחפש איך לקנותMetagalaxy Land? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Metagalaxy Landב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MEGALAND למטבעות מקומיים

1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל VND
3.036751
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל AUD
A$0.000176562
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל GBP
0.000085396
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל EUR
0.00009809
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל USD
$0.0001154
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל MYR
RM0.00048468
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל TRY
0.004730246
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל JPY
¥0.0169638
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל ARS
ARS$0.154899112
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל RUB
0.00931278
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל INR
0.010098654
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל IDR
Rp1.861290062
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל KRW
0.160276752
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל PHP
0.006535102
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל EGP
￡E.0.005599208
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל BRL
R$0.00062316
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל CAD
C$0.000159252
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל BDT
0.014039564
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל NGN
0.17645237
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל COP
$0.463453324
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל ZAR
R.0.002027578
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל UAH
0.00478333
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל VES
Bs0.016156
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל CLP
$0.1106686
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל PKR
Rs0.032718208
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל KZT
0.061743616
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל THB
฿0.003740114
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל TWD
NT$0.00351393
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל AED
د.إ0.000423518
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל CHF
Fr0.00009232
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל HKD
HK$0.000901274
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל AMD
֏0.044179736
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל MAD
.د.م0.0010386
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל MXN
$0.00214067
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל SAR
ريال0.00043275
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל PLN
0.000420056
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל RON
лв0.000498528
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל SEK
kr0.001098608
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל BGN
лв0.000192718
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל HUF
Ft0.03918407
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל CZK
0.002419938
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל KWD
د.ك0.000035197
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל ILS
0.000387744
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל AOA
Kz0.105195178
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל BHD
.د.ب0.0000435058
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל BMD
$0.0001154
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל DKK
kr0.000736252
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל HNL
L0.003021172
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל MUR
0.005266856
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל NAD
$0.002022962
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל NOK
kr0.001162078
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל NZD
$0.00019618
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל PAB
B/.0.0001154
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל PGK
K0.000486988
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל QAR
ر.ق0.000418902
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) ל RSD
дин.0.011553848

Metagalaxy Land מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Metagalaxy Land, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMetagalaxy Land הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Metagalaxy Land

כמה שווה Metagalaxy Land (MEGALAND) היום?
החי MEGALANDהמחיר ב USD הוא 0.0001154 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEGALAND ל USD?
המחיר הנוכחי של MEGALAND ל USD הוא $ 0.0001154. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Metagalaxy Land?
שווי השוק של MEGALAND הוא $ 115.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEGALAND?
ההיצע במחזור של MEGALAND הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEGALAND?
‏‏MEGALAND השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000624642105956316 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEGALAND?
MEGALAND ‏‏רשם מחירATL של 0.000000000161726624 USD.
מהו נפח המסחר של MEGALAND?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEGALAND הוא $ 121.18K USD.
האם MEGALAND יעלה השנה?
MEGALAND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEGALAND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:54:34 (UTC+8)

Metagalaxy Land (MEGALAND) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MEGALAND-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MEGALAND
MEGALAND
USD
USD

1 MEGALAND = 0.0001154 USD

מסחרMEGALAND

USDTMEGALAND
$0.0001154
$0.0001154$0.0001154
+1.22%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד