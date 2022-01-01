Metagalaxy Land (MEGALAND) טוקנומיקה

Metagalaxy Land (MEGALAND) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Metagalaxy Land (MEGALAND), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Metagalaxy Land (MEGALAND) מידע

MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.

אתר רשמי:
https://metagalaxyland.com/
מסמך לבן:
https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E

Metagalaxy Land (MEGALAND) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Metagalaxy Land (MEGALAND), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 114.70K
$ 114.70K$ 114.70K
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 114.70K
$ 114.70K$ 114.70K
שיא כל הזמנים:
$ 0.0007104
$ 0.0007104$ 0.0007104
שפל כל הזמנים:
$ 0.000000000161726624
$ 0.000000000161726624$ 0.000000000161726624
מחיר נוכחי:
$ 0.0001147
$ 0.0001147$ 0.0001147

Metagalaxy Land (MEGALAND) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Metagalaxy Land (MEGALAND) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של MEGALAND אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות MEGALANDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את MEGALANDטוקניומיקה, חקרו אתMEGALANDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MEGALAND

מעוניין להוסיף את Metagalaxy Land (MEGALAND) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MEGALAND, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Metagalaxy Land (MEGALAND) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של MEGALANDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

MEGALAND חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן MEGALAND עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MEGALAND משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.