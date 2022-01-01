Metagalaxy Land (MEGALAND) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Metagalaxy Land (MEGALAND), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Metagalaxy Land (MEGALAND) מידע MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys. אתר רשמי: https://metagalaxyland.com/ מסמך לבן: https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E קנה MEGALANDעכשיו!

Metagalaxy Land (MEGALAND) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Metagalaxy Land (MEGALAND), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 114.70K $ 114.70K $ 114.70K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 114.70K $ 114.70K $ 114.70K שיא כל הזמנים: $ 0.0007104 $ 0.0007104 $ 0.0007104 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 מחיר נוכחי: $ 0.0001147 $ 0.0001147 $ 0.0001147 למידע נוסף על Metagalaxy Land (MEGALAND) מחיר

Metagalaxy Land (MEGALAND) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Metagalaxy Land (MEGALAND) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MEGALAND אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MEGALANDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MEGALANDטוקניומיקה, חקרו אתMEGALANDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Metagalaxy Land (MEGALAND) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MEGALANDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MEGALAND עכשיו את היסטוריית המחירים!

