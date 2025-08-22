Qitmeer Network (MEER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00362. במהלך 24 השעות האחרונות, MEER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00358 לבין שיא של $ 0.003662, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2967588641864074, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002546071135921058.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEER השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, +0.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Qitmeer Network (MEER) מידע שוק
No.4273
$ 0.00
$ 0.00
$ 62.43K
$ 62.43K
$ 761.07K
$ 761.07K
0.00
0.00
210,240,000
210,240,000
101,934,552.26612261
101,934,552.26612261
0.00%
MEER
שווי השוק הנוכחי של Qitmeer Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.43K. ההיצע במחזור של MEER הוא 0.00, עם היצע כולל של 101934552.26612261. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 761.07K.
Qitmeer Network (MEER) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Qitmeer Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00001299
+0.36%
30 ימים
$ +0.000191
+5.57%
60 ימים
$ +0.000377
+11.62%
90 ימים
$ -0.000817
-18.42%
Qitmeer Network שינוי מחיר היום
היום,MEER רשם שינוי של $ +0.00001299 (+0.36%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Qitmeer Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000191 (+5.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Qitmeer Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MEER ראה שינוי של $ +0.000377 (+11.62%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Qitmeer Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000817 (-18.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Qitmeer Network (MEER)?
Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects.
Qitmeer Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Qitmeer Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMEER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Qitmeer Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךQitmeer Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Qitmeer Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Qitmeer Network (MEER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Qitmeer Network (MEER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Qitmeer Network.
הבנת הטוקנומיקה של Qitmeer Network (MEER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Qitmeer Network (MEER)
מחפש איך לקנותQitmeer Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Qitmeer Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.