Qitmeer Network סֵמֶל

Qitmeer Network מְחִיר(MEER)

1 MEER ל USDמחיר חי:

$0.00362
$0.00362$0.00362
+0.36%1D
USD
Qitmeer Network (MEER) טבלת מחירים חיה
Qitmeer Network (MEER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00358
$ 0.00358$ 0.00358
24 שעות נמוך
$ 0.003662
$ 0.003662$ 0.003662
גבוה 24 שעות

$ 0.00358
$ 0.00358$ 0.00358

$ 0.003662
$ 0.003662$ 0.003662

$ 0.2967588641864074
$ 0.2967588641864074$ 0.2967588641864074

$ 0.002546071135921058
$ 0.002546071135921058$ 0.002546071135921058

+0.16%

+0.36%

+1.31%

+1.31%

Qitmeer Network (MEER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00362. במהלך 24 השעות האחרונות, MEER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00358 לבין שיא של $ 0.003662, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2967588641864074, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002546071135921058.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEER השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, +0.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Qitmeer Network (MEER) מידע שוק

No.4273

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 62.43K
$ 62.43K$ 62.43K

$ 761.07K
$ 761.07K$ 761.07K

0.00
0.00 0.00

210,240,000
210,240,000 210,240,000

101,934,552.26612261
101,934,552.26612261 101,934,552.26612261

0.00%

MEER

שווי השוק הנוכחי של Qitmeer Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.43K. ההיצע במחזור של MEER הוא 0.00, עם היצע כולל של 101934552.26612261. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 761.07K.

Qitmeer Network (MEER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Qitmeer Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00001299+0.36%
30 ימים$ +0.000191+5.57%
60 ימים$ +0.000377+11.62%
90 ימים$ -0.000817-18.42%
Qitmeer Network שינוי מחיר היום

היום,MEER רשם שינוי של $ +0.00001299 (+0.36%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Qitmeer Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000191 (+5.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Qitmeer Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MEER ראה שינוי של $ +0.000377 (+11.62%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Qitmeer Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000817 (-18.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Qitmeer Network (MEER)?

בדוק את Qitmeer Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהQitmeer Network (MEER)

Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects.

Qitmeer Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Qitmeer Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMEER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Qitmeer Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךQitmeer Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Qitmeer Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Qitmeer Network (MEER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Qitmeer Network (MEER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Qitmeer Network.

בדוק את Qitmeer Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Qitmeer Network (MEER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Qitmeer Network (MEER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Qitmeer Network (MEER)

מחפש איך לקנותQitmeer Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Qitmeer Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Qitmeer Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Qitmeer Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרQitmeer Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Qitmeer Network

כמה שווה Qitmeer Network (MEER) היום?
החי MEERהמחיר ב USD הוא 0.00362 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEER ל USD?
המחיר הנוכחי של MEER ל USD הוא $ 0.00362. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Qitmeer Network?
שווי השוק של MEER הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEER?
ההיצע במחזור של MEER הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEER?
‏‏MEER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2967588641864074 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEER?
MEER ‏‏רשם מחירATL של 0.002546071135921058 USD.
מהו נפח המסחר של MEER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEER הוא $ 62.43K USD.
האם MEER יעלה השנה?
MEER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

