Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects.

דירוגNo.6867

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע210,240,000

אספקה כוללת101,934,552.26612261

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.2967588641864074,2023-04-02

המחיר הנמוך ביותר0.002546071135921058,2025-07-11

בלוקצ'יין ציבוריMEER

etfindex:mc_etfindex_source

Loading...