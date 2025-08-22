עוד על MBP

MBP COIN סֵמֶל

MBP COIN מְחִיר(MBP)

1 MBP ל USDמחיר חי:

$0.08633
$0.08633$0.08633
-2.58%1D
USD
MBP COIN (MBP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:21:50 (UTC+8)

MBP COIN (MBP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.08592
$ 0.08592$ 0.08592
24 שעות נמוך
$ 0.09195
$ 0.09195$ 0.09195
גבוה 24 שעות

$ 0.08592
$ 0.08592$ 0.08592

$ 0.09195
$ 0.09195$ 0.09195

$ 0.10762953707148361
$ 0.10762953707148361$ 0.10762953707148361

$ 0.03374812281832514
$ 0.03374812281832514$ 0.03374812281832514

-0.09%

-2.58%

-1.30%

-1.30%

MBP COIN (MBP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.08625. במהלך 24 השעות האחרונות, MBP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.08592 לבין שיא של $ 0.09195, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.10762953707148361, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03374812281832514.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBP השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -2.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MBP COIN (MBP) מידע שוק

No.1992

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 120.46K
$ 120.46K$ 120.46K

$ 17.25M
$ 17.25M$ 17.25M

15.99M
15.99M 15.99M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

7.99%

BSC

שווי השוק הנוכחי של MBP COIN הוא $ 1.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 120.46K. ההיצע במחזור של MBP הוא 15.99M, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.25M.

MBP COIN (MBP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MBP COINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0022863-2.58%
30 ימים$ -0.0074-7.91%
60 ימים$ +0.02221+34.68%
90 ימים$ +0.01782+26.04%
MBP COIN שינוי מחיר היום

היום,MBP רשם שינוי של $ -0.0022863 (-2.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MBP COIN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0074 (-7.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MBP COIN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MBP ראה שינוי של $ +0.02221 (+34.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MBP COIN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01782 (+26.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MBP COIN (MBP)?

בדוק את MBP COIN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMBP COIN (MBP)

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

MBP COIN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MBP COINההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMBP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MBP COINאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMBP COIN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MBP COINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MBP COIN (MBP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MBP COIN (MBP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MBP COIN.

בדוק את MBP COIN תחזית המחיר עכשיו‏!

MBP COIN (MBP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MBP COIN (MBP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MBP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MBP COIN (MBP)

מחפש איך לקנותMBP COIN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MBP COINב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MBP למטבעות מקומיים

MBP COIN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MBP COIN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMBP COIN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MBP COIN

כמה שווה MBP COIN (MBP) היום?
החי MBPהמחיר ב USD הוא 0.08625 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MBP ל USD?
המחיר הנוכחי של MBP ל USD הוא $ 0.08625. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MBP COIN?
שווי השוק של MBP הוא $ 1.38M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MBP?
ההיצע במחזור של MBP הוא 15.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MBP?
‏‏MBP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.10762953707148361 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MBP?
MBP ‏‏רשם מחירATL של 0.03374812281832514 USD.
מהו נפח המסחר של MBP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MBP הוא $ 120.46K USD.
האם MBP יעלה השנה?
MBP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MBP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:21:50 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

