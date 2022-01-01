MBP COIN (MBP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MBP COIN (MBP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MBP COIN (MBP) מידע Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications אתר רשמי: https://mbpcoin.com/ מסמך לבן: https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55 קנה MBPעכשיו!

MBP COIN (MBP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MBP COIN (MBP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M ההיצע הכולל: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M אספקה במחזור: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M FDV (שווי מדולל מלא): $ 17.55M $ 17.55M $ 17.55M שיא כל הזמנים: $ 0.1085 $ 0.1085 $ 0.1085 שפל כל הזמנים: $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 מחיר נוכחי: $ 0.08774 $ 0.08774 $ 0.08774 למידע נוסף על MBP COIN (MBP) מחיר

MBP COIN (MBP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MBP COIN (MBP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MBP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MBPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MBPטוקניומיקה, חקרו אתMBPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

