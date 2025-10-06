MBOOM מחיר היום

מחיר MBOOM (MBOOM) בזמן אמת היום הוא $ 0.0035614, עם שינוי של 1.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MBOOM ל USD הוא $ 0.0035614 לכל MBOOM.

MBOOM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MBOOM. ב‑24 השעות האחרונות, MBOOM סחר בין $ 0.0035314 (נמוך) ל $ 0.0037086 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MBOOM נע ב -0.48% בשעה האחרונה ו -7.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 31.03K.

MBOOM (MBOOM) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 31.03K$ 31.03K $ 31.03K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של MBOOM הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 31.03K. ההיצע במחזור של MBOOM הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.56M.