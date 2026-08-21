MapNode מחיר היום

מחיר MapNode (MAP) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00281, עם שינוי של 0.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAP ל ILS הוא ₪ 0.00281 לכל MAP.

MapNode כרגע מדורג במקום #3889 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 MAP. ב‑24 השעות האחרונות, MAP סחר בין ₪ 0.00277 (נמוך) ל ₪ 0.00283 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.2783913466893805662, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0057479072648956023.

ביצועים לטווח קצר, MAP נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -12.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 191.59K.

MapNode (MAP) מידע שוק

דירוג No.3889 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 191.59K₪ 191.59K ₪ 191.59K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.81M₪ 2.81M ₪ 2.81M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי MATIC

שווי השוק הנוכחי של MapNode הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 191.59K. ההיצע במחזור של MAP הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.81M.