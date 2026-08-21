Mame Inu מחיר היום

מחיר Mame Inu (MAME) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.005616, עם שינוי של 2.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAME ל ILS הוא ₪ 0.005616 לכל MAME.

Mame Inu כרגע מדורג במקום #3690 לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MAME. ב‑24 השעות האחרונות, MAME סחר בין ₪ 0.005166 (נמוך) ל ₪ 0.00571 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.0266952080654961559, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0018729699603420507.

ביצועים לטווח קצר, MAME נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו -4.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 56.08K.

Mame Inu (MAME) מידע שוק

דירוג No.3690 שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 56.08K₪ 56.08K ₪ 56.08K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 5.62M₪ 5.62M ₪ 5.62M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Mame Inu הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 56.08K. ההיצע במחזור של MAME הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 5.62M.