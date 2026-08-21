ADLUNAM INC מחיר היום

מחיר ADLUNAM INC (LUNAM) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00021977, עם שינוי של 12.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUNAM ל ILS הוא ₪ 0.00021977 לכל LUNAM.

ADLUNAM INC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- LUNAM. ב‑24 השעות האחרונות, LUNAM סחר בין ₪ 0.0001914 (נמוך) ל ₪ 0.00026208 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, LUNAM נע ב -0.59% בשעה האחרונה ו -5.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 9.76K.

ADLUNAM INC (LUNAM) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 9.76K₪ 9.76K ₪ 9.76K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 219.77K₪ 219.77K ₪ 219.77K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של ADLUNAM INC הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 9.76K. ההיצע במחזור של LUNAM הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 219.77K.