Laqira Protocol (LQR) טבלת מחירים חיה
Laqira Protocol (LQR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.09121
$ 0.09121$ 0.09121
24 שעות נמוך
$ 0.09725
$ 0.09725$ 0.09725
גבוה 24 שעות

$ 0.09121
$ 0.09121$ 0.09121

$ 0.09725
$ 0.09725$ 0.09725

$ 0.518643993636471
$ 0.518643993636471$ 0.518643993636471

$ 0.003177412953362381
$ 0.003177412953362381$ 0.003177412953362381

+2.32%

-0.13%

+5.92%

+5.92%

Laqira Protocol (LQR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.09481. במהלך 24 השעות האחרונות, LQR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.09121 לבין שיא של $ 0.09725, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LQRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.518643993636471, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003177412953362381.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LQR השתנה ב +2.32% במהלך השעה האחרונה, -0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Laqira Protocol (LQR) מידע שוק

No.1235

$ 8.40M
$ 8.40M$ 8.40M

$ 100.69K
$ 100.69K$ 100.69K

$ 237.03M
$ 237.03M$ 237.03M

88.62M
88.62M 88.62M

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Laqira Protocol הוא $ 8.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.69K. ההיצע במחזור של LQR הוא 88.62M, עם היצע כולל של 2500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 237.03M.

Laqira Protocol (LQR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Laqira Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0001234-0.13%
30 ימים$ +0.00623+7.03%
60 ימים$ +0.03679+63.40%
90 ימים$ +0.01201+14.50%
Laqira Protocol שינוי מחיר היום

היום,LQR רשם שינוי של $ -0.0001234 (-0.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Laqira Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00623 (+7.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Laqira Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LQR ראה שינוי של $ +0.03679 (+63.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Laqira Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01201 (+14.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Laqira Protocol (LQR)?

בדוק את Laqira Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLaqira Protocol (LQR)

Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.

Laqira Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Laqira Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLQR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Laqira Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLaqira Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Laqira Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Laqira Protocol (LQR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Laqira Protocol (LQR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Laqira Protocol.

בדוק את Laqira Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Laqira Protocol (LQR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Laqira Protocol (LQR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LQR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Laqira Protocol (LQR)

מחפש איך לקנותLaqira Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Laqira Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LQR למטבעות מקומיים

1 Laqira Protocol(LQR) ל VND
2,494.92515
1 Laqira Protocol(LQR) ל AUD
A$0.1460074
1 Laqira Protocol(LQR) ל GBP
0.0701594
1 Laqira Protocol(LQR) ל EUR
0.0805885
1 Laqira Protocol(LQR) ל USD
$0.09481
1 Laqira Protocol(LQR) ל MYR
RM0.398202
1 Laqira Protocol(LQR) ל TRY
3.8862619
1 Laqira Protocol(LQR) ל JPY
¥13.93707
1 Laqira Protocol(LQR) ל ARS
ARS$125.24401
1 Laqira Protocol(LQR) ל RUB
7.6407379
1 Laqira Protocol(LQR) ל INR
8.3015636
1 Laqira Protocol(LQR) ל IDR
Rp1,554.2620464
1 Laqira Protocol(LQR) ל KRW
131.6797128
1 Laqira Protocol(LQR) ל PHP
5.3785713
1 Laqira Protocol(LQR) ל EGP
￡E.4.598285
1 Laqira Protocol(LQR) ל BRL
R$0.5157664
1 Laqira Protocol(LQR) ל CAD
C$0.1308378
1 Laqira Protocol(LQR) ל BDT
11.4283974
1 Laqira Protocol(LQR) ל NGN
144.7473751
1 Laqira Protocol(LQR) ל COP
$379.24
1 Laqira Protocol(LQR) ל ZAR
R.1.6629674
1 Laqira Protocol(LQR) ל UAH
3.8834176
1 Laqira Protocol(LQR) ל VES
Bs13.2734
1 Laqira Protocol(LQR) ל CLP
$90.92279
1 Laqira Protocol(LQR) ל PKR
Rs26.6615201
1 Laqira Protocol(LQR) ל KZT
50.5109756
1 Laqira Protocol(LQR) ל THB
฿3.0756364
1 Laqira Protocol(LQR) ל TWD
NT$2.8869645
1 Laqira Protocol(LQR) ל AED
د.إ0.3479527
1 Laqira Protocol(LQR) ל CHF
Fr0.075848
1 Laqira Protocol(LQR) ל HKD
HK$0.7404661
1 Laqira Protocol(LQR) ל AMD
֏35.8988584
1 Laqira Protocol(LQR) ל MAD
.د.م0.8504457
1 Laqira Protocol(LQR) ל MXN
$1.7672584
1 Laqira Protocol(LQR) ל SAR
ريال0.3555375
1 Laqira Protocol(LQR) ל PLN
0.3451084
1 Laqira Protocol(LQR) ל RON
лв0.4095792
1 Laqira Protocol(LQR) ל SEK
kr0.9035393
1 Laqira Protocol(LQR) ל BGN
лв0.1583327
1 Laqira Protocol(LQR) ל HUF
Ft32.225919
1 Laqira Protocol(LQR) ל CZK
1.9891138
1 Laqira Protocol(LQR) ל KWD
د.ك0.02891705
1 Laqira Protocol(LQR) ל ILS
0.3204578
1 Laqira Protocol(LQR) ל AOA
Kz86.4259517
1 Laqira Protocol(LQR) ל BHD
.د.ب0.03574337
1 Laqira Protocol(LQR) ל BMD
$0.09481
1 Laqira Protocol(LQR) ל DKK
kr0.6048878
1 Laqira Protocol(LQR) ל HNL
L2.4584233
1 Laqira Protocol(LQR) ל MUR
4.3271284
1 Laqira Protocol(LQR) ל NAD
$1.6572788
1 Laqira Protocol(LQR) ל NOK
kr0.9585291
1 Laqira Protocol(LQR) ל NZD
$0.161177
1 Laqira Protocol(LQR) ל PAB
B/.0.09481
1 Laqira Protocol(LQR) ל PGK
K0.3963058
1 Laqira Protocol(LQR) ל QAR
ر.ق0.3422641
1 Laqira Protocol(LQR) ל RSD
дин.9.5009101

Laqira Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Laqira Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLaqira Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Laqira Protocol

כמה שווה Laqira Protocol (LQR) היום?
החי LQRהמחיר ב USD הוא 0.09481 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LQR ל USD?
המחיר הנוכחי של LQR ל USD הוא $ 0.09481. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Laqira Protocol?
שווי השוק של LQR הוא $ 8.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LQR?
ההיצע במחזור של LQR הוא 88.62M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LQR?
‏‏LQR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.518643993636471 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LQR?
LQR ‏‏רשם מחירATL של 0.003177412953362381 USD.
מהו נפח המסחר של LQR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LQR הוא $ 100.69K USD.
האם LQR יעלה השנה?
LQR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LQR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Laqira Protocol (LQR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

