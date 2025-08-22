Laqira Protocol (LQR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.09481. במהלך 24 השעות האחרונות, LQR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.09121 לבין שיא של $ 0.09725, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LQRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.518643993636471, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003177412953362381.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LQR השתנה ב +2.32% במהלך השעה האחרונה, -0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Laqira Protocol (LQR) מידע שוק
No.1235
$ 8.40M
$ 8.40M$ 8.40M
$ 100.69K
$ 100.69K$ 100.69K
$ 237.03M
$ 237.03M$ 237.03M
88.62M
88.62M 88.62M
2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000
BSC
שווי השוק הנוכחי של Laqira Protocol הוא $ 8.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.69K. ההיצע במחזור של LQR הוא 88.62M, עם היצע כולל של 2500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 237.03M.
Laqira Protocol (LQR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Laqira Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0001234
-0.13%
30 ימים
$ +0.00623
+7.03%
60 ימים
$ +0.03679
+63.40%
90 ימים
$ +0.01201
+14.50%
Laqira Protocol שינוי מחיר היום
היום,LQR רשם שינוי של $ -0.0001234 (-0.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Laqira Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00623 (+7.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Laqira Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LQR ראה שינוי של $ +0.03679 (+63.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Laqira Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01201 (+14.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Laqira Protocol (LQR)?
Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.
Laqira Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Laqira Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLQR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Laqira Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLaqira Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Laqira Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Laqira Protocol (LQR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Laqira Protocol (LQR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Laqira Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Laqira Protocol (LQR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LQR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Laqira Protocol (LQR)
מחפש איך לקנותLaqira Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Laqira Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.