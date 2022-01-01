Laqira Protocol (LQR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Laqira Protocol (LQR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Laqira Protocol (LQR) מידע Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit. אתר רשמי: https://laqira.io מסמך לבן: https://laqira.io/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xc4a1e7106d08b7ff947254b6d75cf2b877d55daf קנה LQRעכשיו!

Laqira Protocol (LQR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Laqira Protocol (LQR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.34M $ 8.34M $ 8.34M ההיצע הכולל: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B אספקה במחזור: $ 88.62M $ 88.62M $ 88.62M FDV (שווי מדולל מלא): $ 235.30M $ 235.30M $ 235.30M שיא כל הזמנים: $ 0.4117 $ 0.4117 $ 0.4117 שפל כל הזמנים: $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 מחיר נוכחי: $ 0.09412 $ 0.09412 $ 0.09412 למידע נוסף על Laqira Protocol (LQR) מחיר

Laqira Protocol (LQR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Laqira Protocol (LQR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LQR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LQRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LQRטוקניומיקה, חקרו אתLQRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LQR מעוניין להוסיף את Laqira Protocol (LQR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LQR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LQR ב-MEXC עכשיו!

Laqira Protocol (LQR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LQRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LQR עכשיו את היסטוריית המחירים!

LQR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LQR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LQR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LQRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

