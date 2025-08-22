League of Traders (LOT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0184. במהלך 24 השעות האחרונות, LOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0181 לבין שיא של $ 0.01914, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04825600350990213, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.015383668681937546.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOT השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -3.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
League of Traders (LOT) מידע שוק
No.1676
$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M
$ 73.98K
$ 73.98K$ 73.98K
$ 18.40M
$ 18.40M$ 18.40M
163.89M
163.89M 163.89M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
16.38%
BSC
שווי השוק הנוכחי של League of Traders הוא $ 3.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 73.98K. ההיצע במחזור של LOT הוא 163.89M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.40M.
League of Traders (LOT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של League of Tradersהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0006595
-3.46%
30 ימים
$ -0.00079
-4.12%
60 ימים
$ -0.00422
-18.66%
90 ימים
$ +0.0134
+268.00%
League of Traders שינוי מחיר היום
היום,LOT רשם שינוי של $ -0.0006595 (-3.46%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
League of Traders שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00079 (-4.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
League of Traders שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LOT ראה שינוי של $ -0.00422 (-18.66%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
League of Traders שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0134 (+268.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של League of Traders (LOT)?
A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!
League of Traders זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול League of Tradersההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLOT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים League of Tradersאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLeague of Traders לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
League of Tradersתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה League of Traders (LOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות League of Traders (LOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור League of Traders.
הבנת הטוקנומיקה של League of Traders (LOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות League of Traders (LOT)
מחפש איך לקנותLeague of Traders? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש League of Tradersב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.