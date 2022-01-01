League of Traders (LOT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי League of Traders (LOT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

League of Traders (LOT) מידע A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader! אתר רשמי: https://leagueoftraders.io מסמך לבן: https://docs.leagueoftraders.io/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xbfe78de7d1c51e0868501d5fa3e88e674c79acdd קנה LOTעכשיו!

League of Traders (LOT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור League of Traders (LOT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 163.89M $ 163.89M $ 163.89M FDV (שווי מדולל מלא): $ 17.62M $ 17.62M $ 17.62M שיא כל הזמנים: $ 0.0497 $ 0.0497 $ 0.0497 שפל כל הזמנים: $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 מחיר נוכחי: $ 0.01762 $ 0.01762 $ 0.01762 למידע נוסף על League of Traders (LOT) מחיר

League of Traders (LOT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של League of Traders (LOT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LOT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LOTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LOTטוקניומיקה, חקרו אתLOTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LOT מעוניין להוסיף את League of Traders (LOT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LOT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LOT ב-MEXC עכשיו!

League of Traders (LOT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LOTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LOT עכשיו את היסטוריית המחירים!

LOT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LOT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LOT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LOTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

