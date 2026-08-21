Lora Finance מחיר היום

מחיר Lora Finance (LORA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LORA ל ILS הוא -- לכל LORA.

Lora Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- LORA. ב‑24 השעות האחרונות, LORA סחר בין -- (נמוך) ל -- (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, LORA נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lora Finance (LORA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של Lora Finance הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LORA הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.