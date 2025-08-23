עוד על LOGX

LogX Network סֵמֶל

LogX Network מְחִיר(LOGX)

1 LOGX ל USDמחיר חי:

LogX Network (LOGX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:51:53 (UTC+8)

LogX Network (LOGX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.02%

+0.15%

-4.55%

-4.55%

LogX Network (LOGX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004579. במהלך 24 השעות האחרונות, LOGX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004536 לבין שיא של $ 0.004728, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOGXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.22448504758967733, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004506206127459079.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOGX השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LogX Network (LOGX) מידע שוק

No.1935

36.82%

ARB

שווי השוק הנוכחי של LogX Network הוא $ 1.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 78.08K. ההיצע במחזור של LOGX הוא 368.28M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.58M.

LogX Network (LOGX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של LogX Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000686+0.15%
30 ימים$ -0.003822-45.50%
60 ימים$ -0.005447-54.33%
90 ימים$ -0.008083-63.84%
LogX Network שינוי מחיר היום

היום,LOGX רשם שינוי של $ +0.00000686 (+0.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

LogX Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.003822 (-45.50%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

LogX Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LOGX ראה שינוי של $ -0.005447 (-54.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

LogX Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.008083 (-63.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של LogX Network (LOGX)?

בדוק את LogX Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLogX Network (LOGX)

LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.

LogX Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול LogX Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLOGX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים LogX Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLogX Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

LogX Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LogX Network (LOGX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LogX Network (LOGX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LogX Network.

בדוק את LogX Network תחזית המחיר עכשיו‏!

LogX Network (LOGX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LogX Network (LOGX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOGX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות LogX Network (LOGX)

מחפש איך לקנותLogX Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש LogX Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LOGX למטבעות מקומיים

LogX Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של LogX Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLogX Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על LogX Network

כמה שווה LogX Network (LOGX) היום?
החי LOGXהמחיר ב USD הוא 0.004579 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LOGX ל USD?
המחיר הנוכחי של LOGX ל USD הוא $ 0.004579. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LogX Network?
שווי השוק של LOGX הוא $ 1.69M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LOGX?
ההיצע במחזור של LOGX הוא 368.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LOGX?
‏‏LOGX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.22448504758967733 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LOGX?
LOGX ‏‏רשם מחירATL של 0.004506206127459079 USD.
מהו נפח המסחר של LOGX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LOGX הוא $ 78.08K USD.
האם LOGX יעלה השנה?
LOGX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LOGX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:51:53 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

