Houdini Swap (LOCK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Houdini Swap (LOCK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Houdini Swap (LOCK) מידע Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features. אתר רשמי: https://houdiniswap.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/App2Sp9pgmQG7yD6uVaygULxALf4TpfALgnhHEkJimih קנה LOCKעכשיו!

Houdini Swap (LOCK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Houdini Swap (LOCK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 16.80M $ 16.80M $ 16.80M ההיצע הכולל: $ 91.14M $ 91.14M $ 91.14M אספקה במחזור: $ 91.14M $ 91.14M $ 91.14M FDV (שווי מדולל מלא): $ 18.43M $ 18.43M $ 18.43M שיא כל הזמנים: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 שפל כל הזמנים: $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 מחיר נוכחי: $ 0.1843 $ 0.1843 $ 0.1843 למידע נוסף על Houdini Swap (LOCK) מחיר

Houdini Swap (LOCK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Houdini Swap (LOCK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LOCK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LOCKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LOCKטוקניומיקה, חקרו אתLOCKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LOCK מעוניין להוסיף את Houdini Swap (LOCK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LOCK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LOCK ב-MEXC עכשיו!

Houdini Swap (LOCK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LOCKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LOCK עכשיו את היסטוריית המחירים!

LOCK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LOCK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LOCK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LOCKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

