Houdini Swap סֵמֶל

Houdini Swap מְחִיר(LOCK)

$0.2082
-4.88%1D
USD
Houdini Swap (LOCK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:20:14 (UTC+8)

Houdini Swap (LOCK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

0.00%

-4.88%

+5.04%

+5.04%

Houdini Swap (LOCK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2082. במהלך 24 השעות האחרונות, LOCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2078 לבין שיא של $ 0.2241, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2982915619561333, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04071961931670599.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOCK השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Houdini Swap (LOCK) מידע שוק

No.883

91.28%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Houdini Swap הוא $ 19.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 689.62. ההיצע במחזור של LOCK הוא 91.28M, עם היצע כולל של 91280812.1061482. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.82M.

Houdini Swap (LOCK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Houdini Swapהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.010681-4.88%
30 ימים$ +0.0212+11.33%
60 ימים$ +0.0797+62.02%
90 ימים$ +0.0318+18.02%
Houdini Swap שינוי מחיר היום

היום,LOCK רשם שינוי של $ -0.010681 (-4.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Houdini Swap שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0212 (+11.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Houdini Swap שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LOCK ראה שינוי של $ +0.0797 (+62.02%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Houdini Swap שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0318 (+18.02%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Houdini Swap (LOCK)?

בדוק את Houdini Swap עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHoudini Swap (LOCK)

Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.

Houdini Swap זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Houdini Swapההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLOCK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Houdini Swapאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHoudini Swap לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Houdini Swapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Houdini Swap (LOCK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Houdini Swap (LOCK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Houdini Swap.

בדוק את Houdini Swap תחזית המחיר עכשיו‏!

Houdini Swap (LOCK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Houdini Swap (LOCK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOCK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Houdini Swap (LOCK)

מחפש איך לקנותHoudini Swap? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Houdini Swapב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LOCK למטבעות מקומיים

1 Houdini Swap(LOCK) ל VND
5,478.783
1 Houdini Swap(LOCK) ל AUD
A$0.320628
1 Houdini Swap(LOCK) ל GBP
0.154068
1 Houdini Swap(LOCK) ל EUR
0.17697
1 Houdini Swap(LOCK) ל USD
$0.2082
1 Houdini Swap(LOCK) ל MYR
RM0.87444
1 Houdini Swap(LOCK) ל TRY
8.532036
1 Houdini Swap(LOCK) ל JPY
¥30.6054
1 Houdini Swap(LOCK) ל ARS
ARS$275.0322
1 Houdini Swap(LOCK) ל RUB
16.799658
1 Houdini Swap(LOCK) ל INR
18.229992
1 Houdini Swap(LOCK) ל IDR
Rp3,413.114208
1 Houdini Swap(LOCK) ל KRW
288.765072
1 Houdini Swap(LOCK) ל PHP
11.807022
1 Houdini Swap(LOCK) ל EGP
￡E.10.095618
1 Houdini Swap(LOCK) ל BRL
R$1.132608
1 Houdini Swap(LOCK) ל CAD
C$0.287316
1 Houdini Swap(LOCK) ל BDT
25.096428
1 Houdini Swap(LOCK) ל NGN
317.377998
1 Houdini Swap(LOCK) ל COP
$832.8
1 Houdini Swap(LOCK) ל ZAR
R.3.651828
1 Houdini Swap(LOCK) ל UAH
8.527872
1 Houdini Swap(LOCK) ל VES
Bs29.148
1 Houdini Swap(LOCK) ל CLP
$199.6638
1 Houdini Swap(LOCK) ל PKR
Rs58.547922
1 Houdini Swap(LOCK) ל KZT
110.920632
1 Houdini Swap(LOCK) ל THB
฿6.754008
1 Houdini Swap(LOCK) ל TWD
NT$6.345936
1 Houdini Swap(LOCK) ל AED
د.إ0.764094
1 Houdini Swap(LOCK) ל CHF
Fr0.16656
1 Houdini Swap(LOCK) ל HKD
HK$1.626042
1 Houdini Swap(LOCK) ל AMD
֏78.832848
1 Houdini Swap(LOCK) ל MAD
.د.م1.867554
1 Houdini Swap(LOCK) ל MXN
$3.880848
1 Houdini Swap(LOCK) ל SAR
ريال0.78075
1 Houdini Swap(LOCK) ל PLN
0.757848
1 Houdini Swap(LOCK) ל RON
лв0.899424
1 Houdini Swap(LOCK) ל SEK
kr1.982064
1 Houdini Swap(LOCK) ל BGN
лв0.347694
1 Houdini Swap(LOCK) ל HUF
Ft70.815066
1 Houdini Swap(LOCK) ל CZK
4.3722
1 Houdini Swap(LOCK) ל KWD
د.ك0.063501
1 Houdini Swap(LOCK) ל ILS
0.703716
1 Houdini Swap(LOCK) ל AOA
Kz189.788874
1 Houdini Swap(LOCK) ל BHD
.د.ب0.0782832
1 Houdini Swap(LOCK) ל BMD
$0.2082
1 Houdini Swap(LOCK) ל DKK
kr1.328316
1 Houdini Swap(LOCK) ל HNL
L5.398626
1 Houdini Swap(LOCK) ל MUR
9.502248
1 Houdini Swap(LOCK) ל NAD
$3.639336
1 Houdini Swap(LOCK) ל NOK
kr2.104902
1 Houdini Swap(LOCK) ל NZD
$0.35394
1 Houdini Swap(LOCK) ל PAB
B/.0.2082
1 Houdini Swap(LOCK) ל PGK
K0.870276
1 Houdini Swap(LOCK) ל QAR
ر.ق0.751602
1 Houdini Swap(LOCK) ל RSD
дин.20.874132

Houdini Swap מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Houdini Swap, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרHoudini Swap הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Houdini Swap

כמה שווה Houdini Swap (LOCK) היום?
החי LOCKהמחיר ב USD הוא 0.2082 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LOCK ל USD?
המחיר הנוכחי של LOCK ל USD הוא $ 0.2082. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Houdini Swap?
שווי השוק של LOCK הוא $ 19.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LOCK?
ההיצע במחזור של LOCK הוא 91.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LOCK?
‏‏LOCK השיג מחיר שיא (ATH) של 1.2982915619561333 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LOCK?
LOCK ‏‏רשם מחירATL של 0.04071961931670599 USD.
מהו נפח המסחר של LOCK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LOCK הוא $ 689.62 USD.
האם LOCK יעלה השנה?
LOCK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LOCK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Houdini Swap (LOCK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

