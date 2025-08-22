Houdini Swap (LOCK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2082. במהלך 24 השעות האחרונות, LOCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2078 לבין שיא של $ 0.2241, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2982915619561333, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04071961931670599.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOCK השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Houdini Swap (LOCK) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Houdini Swap הוא $ 19.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 689.62. ההיצע במחזור של LOCK הוא 91.28M, עם היצע כולל של 91280812.1061482. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.82M.
Houdini Swap (LOCK) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Houdini Swapהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.010681
-4.88%
30 ימים
$ +0.0212
+11.33%
60 ימים
$ +0.0797
+62.02%
90 ימים
$ +0.0318
+18.02%
Houdini Swap שינוי מחיר היום
היום,LOCK רשם שינוי של $ -0.010681 (-4.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Houdini Swap שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0212 (+11.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Houdini Swap שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LOCK ראה שינוי של $ +0.0797 (+62.02%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Houdini Swap שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0318 (+18.02%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Houdini Swap (LOCK)?
Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.
Houdini Swapתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Houdini Swap (LOCK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Houdini Swap (LOCK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Houdini Swap.
הבנת הטוקנומיקה של Houdini Swap (LOCK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOCK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Houdini Swap (LOCK)
