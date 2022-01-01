Zora (ZORA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Zora (ZORA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Zora (ZORA) מידע ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools. אתר רשמי: https://zora.co/ סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x1111111111166b7fe7bd91427724b487980afc69 קנה ZORAעכשיו!

Zora (ZORA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Zora (ZORA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 280.41M $ 280.41M $ 280.41M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 3.25B $ 3.25B $ 3.25B FDV (שווי מדולל מלא): $ 863.93M $ 863.93M $ 863.93M שיא כל הזמנים: $ 0.148499 $ 0.148499 $ 0.148499 שפל כל הזמנים: $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 מחיר נוכחי: $ 0.086393 $ 0.086393 $ 0.086393 למידע נוסף על Zora (ZORA) מחיר

Zora (ZORA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Zora (ZORA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZORA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZORAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZORAטוקניומיקה, חקרו אתZORAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ZORA מעוניין להוסיף את Zora (ZORA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ZORA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ZORA ב-MEXC עכשיו!

Zora (ZORA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ZORAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ZORA עכשיו את היסטוריית המחירים!

ZORA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ZORA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ZORA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ZORAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

