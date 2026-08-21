LO0P מחיר היום

מחיר LO0P (LO0POLD) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LO0POLD ל ILS הוא -- לכל LO0POLD.

LO0P כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- LO0POLD. ב‑24 השעות האחרונות, LO0POLD סחר בין -- (נמוך) ל -- (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, LO0POLD נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LO0P (LO0POLD) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של LO0P הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LO0POLD הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.