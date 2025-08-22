Laika AI (LKI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002074. במהלך 24 השעות האחרונות, LKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002039 לבין שיא של $ 0.002167, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.036466368338449004, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002001475228397724.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LKI השתנה ב -0.96% במהלך השעה האחרונה, -2.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Laika AI (LKI) מידע שוק
No.2169
$ 888.16K
$ 888.16K$ 888.16K
$ 199.29K
$ 199.29K$ 199.29K
$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M
428.23M
428.23M 428.23M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
42.82%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Laika AI הוא $ 888.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 199.29K. ההיצע במחזור של LKI הוא 428.23M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.07M.
Laika AI (LKI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Laika AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00005296
-2.48%
30 ימים
$ -0.000375
-15.32%
60 ימים
$ -0.000279
-11.86%
90 ימים
$ -0.002325
-52.86%
Laika AI שינוי מחיר היום
היום,LKI רשם שינוי של $ -0.00005296 (-2.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Laika AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000375 (-15.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Laika AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LKI ראה שינוי של $ -0.000279 (-11.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Laika AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002325 (-52.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Laika AI (LKI)?
Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.
Laika AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Laika AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLKI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Laika AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLaika AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Laika AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Laika AI (LKI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Laika AI (LKI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Laika AI.
הבנת הטוקנומיקה של Laika AI (LKI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LKI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Laika AI (LKI)
מחפש איך לקנותLaika AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Laika AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.