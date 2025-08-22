עוד על LKI

LKI מידע על מחיר

LKI מסמך לבן

LKI אתר רשמי

LKI טוקניומיקה

LKI תחזית מחיר

LKI היסטוריה

LKI מדריך קנייה

LKIממיר מטבעות לפיאט

LKI ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Laika AI סֵמֶל

Laika AI מְחִיר(LKI)

1 LKI ל USDמחיר חי:

$0.002074
$0.002074$0.002074
-2.49%1D
USD
Laika AI (LKI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:05:05 (UTC+8)

Laika AI (LKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002039
$ 0.002039$ 0.002039
24 שעות נמוך
$ 0.002167
$ 0.002167$ 0.002167
גבוה 24 שעות

$ 0.002039
$ 0.002039$ 0.002039

$ 0.002167
$ 0.002167$ 0.002167

$ 0.036466368338449004
$ 0.036466368338449004$ 0.036466368338449004

$ 0.002001475228397724
$ 0.002001475228397724$ 0.002001475228397724

-0.96%

-2.48%

-2.59%

-2.59%

Laika AI (LKI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002074. במהלך 24 השעות האחרונות, LKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002039 לבין שיא של $ 0.002167, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.036466368338449004, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002001475228397724.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LKI השתנה ב -0.96% במהלך השעה האחרונה, -2.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Laika AI (LKI) מידע שוק

No.2169

$ 888.16K
$ 888.16K$ 888.16K

$ 199.29K
$ 199.29K$ 199.29K

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

428.23M
428.23M 428.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

42.82%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Laika AI הוא $ 888.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 199.29K. ההיצע במחזור של LKI הוא 428.23M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.07M.

Laika AI (LKI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Laika AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00005296-2.48%
30 ימים$ -0.000375-15.32%
60 ימים$ -0.000279-11.86%
90 ימים$ -0.002325-52.86%
Laika AI שינוי מחיר היום

היום,LKI רשם שינוי של $ -0.00005296 (-2.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Laika AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000375 (-15.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Laika AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LKI ראה שינוי של $ -0.000279 (-11.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Laika AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002325 (-52.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Laika AI (LKI)?

בדוק את Laika AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLaika AI (LKI)

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Laika AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Laika AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLKI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Laika AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLaika AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Laika AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Laika AI (LKI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Laika AI (LKI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Laika AI.

בדוק את Laika AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Laika AI (LKI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Laika AI (LKI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LKI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Laika AI (LKI)

מחפש איך לקנותLaika AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Laika AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LKI למטבעות מקומיים

1 Laika AI(LKI) ל VND
54.57731
1 Laika AI(LKI) ל AUD
A$0.00319396
1 Laika AI(LKI) ל GBP
0.00153476
1 Laika AI(LKI) ל EUR
0.0017629
1 Laika AI(LKI) ל USD
$0.002074
1 Laika AI(LKI) ל MYR
RM0.0087108
1 Laika AI(LKI) ל TRY
0.08501326
1 Laika AI(LKI) ל JPY
¥0.304878
1 Laika AI(LKI) ל ARS
ARS$2.739754
1 Laika AI(LKI) ל RUB
0.16714366
1 Laika AI(LKI) ל INR
0.18159944
1 Laika AI(LKI) ל IDR
Rp33.99999456
1 Laika AI(LKI) ל KRW
2.88053712
1 Laika AI(LKI) ל PHP
0.11765802
1 Laika AI(LKI) ל EGP
￡E.0.100589
1 Laika AI(LKI) ל BRL
R$0.01128256
1 Laika AI(LKI) ל CAD
C$0.00286212
1 Laika AI(LKI) ל BDT
0.24999996
1 Laika AI(LKI) ל NGN
3.16639654
1 Laika AI(LKI) ל COP
$8.296
1 Laika AI(LKI) ל ZAR
R.0.03637796
1 Laika AI(LKI) ל UAH
0.08495104
1 Laika AI(LKI) ל VES
Bs0.29036
1 Laika AI(LKI) ל CLP
$1.988966
1 Laika AI(LKI) ל PKR
Rs0.58322954
1 Laika AI(LKI) ל KZT
1.10494424
1 Laika AI(LKI) ל THB
฿0.06728056
1 Laika AI(LKI) ל TWD
NT$0.0631533
1 Laika AI(LKI) ל AED
د.إ0.00761158
1 Laika AI(LKI) ל CHF
Fr0.0016592
1 Laika AI(LKI) ל HKD
HK$0.01619794
1 Laika AI(LKI) ל AMD
֏0.78529936
1 Laika AI(LKI) ל MAD
.د.م0.01860378
1 Laika AI(LKI) ל MXN
$0.03865936
1 Laika AI(LKI) ל SAR
ريال0.0077775
1 Laika AI(LKI) ל PLN
0.00754936
1 Laika AI(LKI) ל RON
лв0.00895968
1 Laika AI(LKI) ל SEK
kr0.01976522
1 Laika AI(LKI) ל BGN
лв0.00346358
1 Laika AI(LKI) ל HUF
Ft0.7049526
1 Laika AI(LKI) ל CZK
0.04351252
1 Laika AI(LKI) ל KWD
د.ك0.00063257
1 Laika AI(LKI) ל ILS
0.00701012
1 Laika AI(LKI) ל AOA
Kz1.89059618
1 Laika AI(LKI) ל BHD
.د.ب0.000781898
1 Laika AI(LKI) ל BMD
$0.002074
1 Laika AI(LKI) ל DKK
kr0.01323212
1 Laika AI(LKI) ל HNL
L0.05377882
1 Laika AI(LKI) ל MUR
0.09465736
1 Laika AI(LKI) ל NAD
$0.03625352
1 Laika AI(LKI) ל NOK
kr0.02096814
1 Laika AI(LKI) ל NZD
$0.0035258
1 Laika AI(LKI) ל PAB
B/.0.002074
1 Laika AI(LKI) ל PGK
K0.00866932
1 Laika AI(LKI) ל QAR
ر.ق0.00748714
1 Laika AI(LKI) ל RSD
дин.0.20783554

Laika AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Laika AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLaika AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Laika AI

כמה שווה Laika AI (LKI) היום?
החי LKIהמחיר ב USD הוא 0.002074 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LKI ל USD?
המחיר הנוכחי של LKI ל USD הוא $ 0.002074. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Laika AI?
שווי השוק של LKI הוא $ 888.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LKI?
ההיצע במחזור של LKI הוא 428.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LKI?
‏‏LKI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.036466368338449004 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LKI?
LKI ‏‏רשם מחירATL של 0.002001475228397724 USD.
מהו נפח המסחר של LKI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LKI הוא $ 199.29K USD.
האם LKI יעלה השנה?
LKI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LKI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:05:05 (UTC+8)

Laika AI (LKI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

LKI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LKI
LKI
USD
USD

1 LKI = 0.002074 USD

מסחרLKI

USDTLKI
$0.002074
$0.002074$0.002074
-2.40%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד