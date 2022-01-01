Laika AI (LKI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Laika AI (LKI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Laika AI (LKI) מידע Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets. אתר רשמי: https://app.laikalabs.ai/ מסמך לבן: https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268 קנה LKIעכשיו!

Laika AI (LKI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Laika AI (LKI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 856.90K $ 856.90K $ 856.90K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 428.23M $ 428.23M $ 428.23M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M שיא כל הזמנים: $ 0.0448 $ 0.0448 $ 0.0448 שפל כל הזמנים: $ 0.001952408413289576 $ 0.001952408413289576 $ 0.001952408413289576 מחיר נוכחי: $ 0.002001 $ 0.002001 $ 0.002001 למידע נוסף על Laika AI (LKI) מחיר

Laika AI (LKI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Laika AI (LKI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LKI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LKIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LKIטוקניומיקה, חקרו אתLKIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LKI מעוניין להוסיף את Laika AI (LKI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LKI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LKI ב-MEXC עכשיו!

Laika AI (LKI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LKIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LKI עכשיו את היסטוריית המחירים!

LKI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LKI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LKI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LKIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!