Lit Protocol מחיר היום

מחיר Lit Protocol (LITKEY) בזמן אמת היום הוא $ 0.03938, עם שינוי של 0.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LITKEY ל USD הוא $ 0.03938 לכל LITKEY.

Lit Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- LITKEY. ב‑24 השעות האחרונות, LITKEY סחר בין $ 0.03612 (נמוך) ל $ 0.0415 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, LITKEY נע ב +1.54% בשעה האחרונה ו -38.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 76.12K.

Lit Protocol (LITKEY) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 76.12K$ 76.12K $ 76.12K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.38M$ 39.38M $ 39.38M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Lit Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 76.12K. ההיצע במחזור של LITKEY הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.38M.