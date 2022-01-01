Lista DAO (LISTA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Lista DAO (LISTA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Lista DAO (LISTA) מידע Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions. אתר רשמי: https://lista.org/ מסמך לבן: https://docs.bsc.lista.org/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46 קנה LISTAעכשיו!

Lista DAO (LISTA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Lista DAO (LISTA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 59.86M $ 59.86M $ 59.86M ההיצע הכולל: $ 795.59M $ 795.59M $ 795.59M אספקה במחזור: $ 217.27M $ 217.27M $ 217.27M FDV (שווי מדולל מלא): $ 220.42M $ 220.42M $ 220.42M שיא כל הזמנים: $ 0.85468 $ 0.85468 $ 0.85468 שפל כל הזמנים: $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 מחיר נוכחי: $ 0.27552 $ 0.27552 $ 0.27552 למידע נוסף על Lista DAO (LISTA) מחיר

Lista DAO (LISTA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Lista DAO (LISTA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LISTA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LISTAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LISTAטוקניומיקה, חקרו אתLISTAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

