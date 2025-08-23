עוד על LIME

iMe Lab סֵמֶל

iMe Lab מְחִיר(LIME)

1 LIME ל USD מחיר חי:

$0.01326
$0.01326$0.01326
+5.82%1D
USD
iMe Lab (LIME) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:51:30 (UTC+8)

iMe Lab (LIME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01124
$ 0.01124$ 0.01124
24 שעות נמוך
$ 0.01389
$ 0.01389$ 0.01389
גבוה 24 שעות

$ 0.01124
$ 0.01124$ 0.01124

$ 0.01389
$ 0.01389$ 0.01389

$ 0.4022838344046823
$ 0.4022838344046823$ 0.4022838344046823

$ 0.003896189795708121
$ 0.003896189795708121$ 0.003896189795708121

+3.75%

+5.82%

+2.47%

+2.47%

iMe Lab (LIME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01326. במהלך 24 השעות האחרונות, LIME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01124 לבין שיא של $ 0.01389, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4022838344046823, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003896189795708121.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LIME השתנה ב +3.75% במהלך השעה האחרונה, +5.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

iMe Lab (LIME) מידע שוק

No.1199

$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M

$ 57.55K
$ 57.55K$ 57.55K

$ 13.21M
$ 13.21M$ 13.21M

754.34M
754.34M 754.34M

996,079,000
996,079,000 996,079,000

996,079,000
996,079,000 996,079,000

75.73%

BSC

שווי השוק הנוכחי של iMe Lab הוא $ 10.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.55K. ההיצע במחזור של LIME הוא 754.34M, עם היצע כולל של 996079000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.21M.

iMe Lab (LIME) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של iMe Labהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0007293+5.82%
30 ימים$ +0.00252+23.46%
60 ימים$ +0.00424+47.00%
90 ימים$ -0.00293-18.10%
iMe Lab שינוי מחיר היום

היום,LIME רשם שינוי של $ +0.0007293 (+5.82%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

iMe Lab שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00252 (+23.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

iMe Lab שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LIME ראה שינוי של $ +0.00424 (+47.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

iMe Lab שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00293 (-18.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של iMe Lab (LIME)?

בדוק את iMe Lab עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהiMe Lab (LIME)

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

iMe Lab זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול iMe Labההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLIME את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים iMe Labאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךiMe Lab לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

iMe Labתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה iMe Lab (LIME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות iMe Lab (LIME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור iMe Lab.

בדוק את iMe Lab תחזית המחיר עכשיו‏!

iMe Lab (LIME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של iMe Lab (LIME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LIME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות iMe Lab (LIME)

מחפש איך לקנותiMe Lab? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש iMe Labב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LIME למטבעות מקומיים

iMe Lab מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של iMe Lab, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרiMe Lab הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על iMe Lab

כמה שווה iMe Lab (LIME) היום?
החי LIMEהמחיר ב USD הוא 0.01326 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LIME ל USD?
המחיר הנוכחי של LIME ל USD הוא $ 0.01326. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של iMe Lab?
שווי השוק של LIME הוא $ 10.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LIME?
ההיצע במחזור של LIME הוא 754.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LIME?
‏‏LIME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4022838344046823 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LIME?
LIME ‏‏רשם מחירATL של 0.003896189795708121 USD.
מהו נפח המסחר של LIME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LIME הוא $ 57.55K USD.
האם LIME יעלה השנה?
LIME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LIME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:51:30 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

