iMe Lab (LIME) מידע iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram. אתר רשמי: https://imem.app/ מסמך לבן: https://imem.gitbook.io/faq-eng סייר בלוקים: https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU קנה LIMEעכשיו!

iMe Lab (LIME) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור iMe Lab (LIME), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 9.13M $ 9.13M $ 9.13M ההיצע הכולל: $ 996.08M $ 996.08M $ 996.08M אספקה במחזור: $ 754.34M $ 754.34M $ 754.34M FDV (שווי מדולל מלא): $ 12.05M $ 12.05M $ 12.05M שיא כל הזמנים: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 שפל כל הזמנים: $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 מחיר נוכחי: $ 0.0121 $ 0.0121 $ 0.0121 למידע נוסף על iMe Lab (LIME) מחיר

iMe Lab (LIME) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של iMe Lab (LIME) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LIME אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LIMEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LIMEטוקניומיקה, חקרו אתLIMEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LIME מעוניין להוסיף את iMe Lab (LIME) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LIME, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LIME ב-MEXC עכשיו!

iMe Lab (LIME) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LIMEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LIME עכשיו את היסטוריית המחירים!

LIME חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LIME עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LIME משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LIMEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

