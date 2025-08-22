עוד על LEE

Love Earn Enjoy (LEE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:04:03 (UTC+8)

Love Earn Enjoy (LEE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.774
$ 1.774$ 1.774
24 שעות נמוך
$ 1.849
$ 1.849$ 1.849
גבוה 24 שעות

$ 1.774
$ 1.774$ 1.774

$ 1.849
$ 1.849$ 1.849

$ 3.0259402112229754
$ 3.0259402112229754$ 3.0259402112229754

$ 0.6890666926565885
$ 0.6890666926565885$ 0.6890666926565885

-0.62%

-2.82%

-2.56%

-2.56%

Love Earn Enjoy (LEE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.789. במהלך 24 השעות האחרונות, LEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.774 לבין שיא של $ 1.849, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.0259402112229754, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.6890666926565885.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEE השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -2.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Love Earn Enjoy (LEE) מידע שוק

No.5014

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 43.86K
$ 43.86K$ 43.86K

$ 12.52B
$ 12.52B$ 12.52B

0.00
0.00 0.00

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Love Earn Enjoy הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 43.86K. ההיצע במחזור של LEE הוא 0.00, עם היצע כולל של 7000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.52B.

Love Earn Enjoy (LEE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Love Earn Enjoyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.05188-2.82%
30 ימים$ -0.515-22.36%
60 ימים$ -0.468-20.74%
90 ימים$ -0.698-28.07%
Love Earn Enjoy שינוי מחיר היום

היום,LEE רשם שינוי של $ -0.05188 (-2.82%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Love Earn Enjoy שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.515 (-22.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Love Earn Enjoy שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LEE ראה שינוי של $ -0.468 (-20.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Love Earn Enjoy שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.698 (-28.07%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Love Earn Enjoy (LEE)?

בדוק את Love Earn Enjoy עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLove Earn Enjoy (LEE)

Cheelee is a short video platform with GameFi mechanics that rewards all users for watching the feed. Users are able to enjoy their favorite content on smart feed, based on preferences.

Love Earn Enjoy זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Love Earn Enjoyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLEE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Love Earn Enjoyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLove Earn Enjoy לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Love Earn Enjoyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Love Earn Enjoy (LEE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Love Earn Enjoy (LEE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Love Earn Enjoy.

בדוק את Love Earn Enjoy תחזית המחיר עכשיו‏!

Love Earn Enjoy (LEE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Love Earn Enjoy (LEE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LEE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Love Earn Enjoy (LEE)

מחפש איך לקנותLove Earn Enjoy? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Love Earn Enjoyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Love Earn Enjoy מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Love Earn Enjoy, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLove Earn Enjoy הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Love Earn Enjoy

כמה שווה Love Earn Enjoy (LEE) היום?
החי LEEהמחיר ב USD הוא 1.789 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LEE ל USD?
המחיר הנוכחי של LEE ל USD הוא $ 1.789. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Love Earn Enjoy?
שווי השוק של LEE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LEE?
ההיצע במחזור של LEE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LEE?
‏‏LEE השיג מחיר שיא (ATH) של 3.0259402112229754 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LEE?
LEE ‏‏רשם מחירATL של 0.6890666926565885 USD.
מהו נפח המסחר של LEE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LEE הוא $ 43.86K USD.
האם LEE יעלה השנה?
LEE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LEE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:04:03 (UTC+8)

Love Earn Enjoy (LEE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

