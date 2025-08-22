Love Earn Enjoy (LEE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.789. במהלך 24 השעות האחרונות, LEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.774 לבין שיא של $ 1.849, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.0259402112229754, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.6890666926565885.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEE השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -2.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Love Earn Enjoy (LEE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Love Earn Enjoy הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 43.86K. ההיצע במחזור של LEE הוא 0.00, עם היצע כולל של 7000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.52B.
Love Earn Enjoy (LEE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Love Earn Enjoyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.05188
-2.82%
30 ימים
$ -0.515
-22.36%
60 ימים
$ -0.468
-20.74%
90 ימים
$ -0.698
-28.07%
Love Earn Enjoy שינוי מחיר היום
היום,LEE רשם שינוי של $ -0.05188 (-2.82%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Love Earn Enjoy שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.515 (-22.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Love Earn Enjoy שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LEE ראה שינוי של $ -0.468 (-20.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Love Earn Enjoy שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.698 (-28.07%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Love Earn Enjoy (LEE)?
Cheelee is a short video platform with GameFi mechanics that rewards all users for watching the feed. Users are able to enjoy their favorite content on smart feed, based on preferences.
Love Earn Enjoy זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Love Earn Enjoyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLEE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Love Earn Enjoyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLove Earn Enjoy לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Love Earn Enjoyתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Love Earn Enjoy (LEE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Love Earn Enjoy (LEE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Love Earn Enjoy.
הבנת הטוקנומיקה של Love Earn Enjoy (LEE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LEE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Love Earn Enjoy (LEE)
מחפש איך לקנותLove Earn Enjoy? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Love Earn Enjoyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.