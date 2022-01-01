Love Earn Enjoy (LEE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Love Earn Enjoy (LEE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Love Earn Enjoy (LEE) מידע Cheelee is a short video platform with GameFi mechanics that rewards all users for watching the feed. Users are able to enjoy their favorite content on smart feed, based on preferences. אתר רשמי: https://cheelee.io/ מסמך לבן: https://cheelee.io/pdf/WP_eng.pdf?v=1682408299963 סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xE37DbF20A4fFf3B88233e456355dc49B76B6fe19 קנה LEEעכשיו!

Love Earn Enjoy (LEE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Love Earn Enjoy (LEE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 11.01B $ 11.01B $ 11.01B שיא כל הזמנים: $ 4.999 $ 4.999 $ 4.999 שפל כל הזמנים: $ 0.6890666926565885 $ 0.6890666926565885 $ 0.6890666926565885 מחיר נוכחי: $ 1.573 $ 1.573 $ 1.573 למידע נוסף על Love Earn Enjoy (LEE) מחיר

Love Earn Enjoy (LEE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Love Earn Enjoy (LEE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LEE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LEEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LEEטוקניומיקה, חקרו אתLEEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LEE מעוניין להוסיף את Love Earn Enjoy (LEE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LEE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LEE ב-MEXC עכשיו!

Love Earn Enjoy (LEE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LEEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LEE עכשיו את היסטוריית המחירים!

LEE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LEE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LEE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LEEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

