Lava Network סֵמֶל

Lava Network מְחִיר(LAVA)

1 LAVA ל USDמחיר חי:

$0.05404
$0.05404$0.05404
-5.35%1D
USD
Lava Network (LAVA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:39:17 (UTC+8)

Lava Network (LAVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.05401
$ 0.05401$ 0.05401
24 שעות נמוך
$ 0.0578
$ 0.0578$ 0.0578
גבוה 24 שעות

$ 0.05401
$ 0.05401$ 0.05401

$ 0.0578
$ 0.0578$ 0.0578

$ 0.212118800372206
$ 0.212118800372206$ 0.212118800372206

$ 0.03594416552789407
$ 0.03594416552789407$ 0.03594416552789407

-4.63%

-5.35%

-16.30%

-16.30%

Lava Network (LAVA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05404. במהלך 24 השעות האחרונות, LAVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05401 לבין שיא של $ 0.0578, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.212118800372206, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03594416552789407.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAVA השתנה ב -4.63% במהלך השעה האחרונה, -5.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lava Network (LAVA) מידע שוק

No.3834

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 67.63K
$ 67.63K$ 67.63K

$ 54.04M
$ 54.04M$ 54.04M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

974,459,005
974,459,005 974,459,005

0.00%

ARB

שווי השוק הנוכחי של Lava Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 67.63K. ההיצע במחזור של LAVA הוא 0.00, עם היצע כולל של 974459005. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.04M.

Lava Network (LAVA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Lava Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0030546-5.35%
30 ימים$ -0.00407-7.01%
60 ימים$ -0.00135-2.44%
90 ימים$ -0.02177-28.72%
Lava Network שינוי מחיר היום

היום,LAVA רשם שינוי של $ -0.0030546 (-5.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Lava Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00407 (-7.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Lava Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LAVA ראה שינוי של $ -0.00135 (-2.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Lava Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02177 (-28.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Lava Network (LAVA)?

בדוק את Lava Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLava Network (LAVA)

Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads.

Lava Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Lava Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLAVA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Lava Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLava Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Lava Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lava Network (LAVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lava Network (LAVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lava Network.

בדוק את Lava Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Lava Network (LAVA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lava Network (LAVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Lava Network (LAVA)

מחפש איך לקנותLava Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Lava Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LAVA למטבעות מקומיים

Lava Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Lava Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLava Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Lava Network

כמה שווה Lava Network (LAVA) היום?
החי LAVAהמחיר ב USD הוא 0.05404 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LAVA ל USD?
המחיר הנוכחי של LAVA ל USD הוא $ 0.05404. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lava Network?
שווי השוק של LAVA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LAVA?
ההיצע במחזור של LAVA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LAVA?
‏‏LAVA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.212118800372206 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LAVA?
LAVA ‏‏רשם מחירATL של 0.03594416552789407 USD.
מהו נפח המסחר של LAVA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LAVA הוא $ 67.63K USD.
האם LAVA יעלה השנה?
LAVA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LAVA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:39:17 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

