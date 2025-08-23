Lava Network (LAVA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05404. במהלך 24 השעות האחרונות, LAVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05401 לבין שיא של $ 0.0578, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.212118800372206, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03594416552789407.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAVA השתנה ב -4.63% במהלך השעה האחרונה, -5.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Lava Network (LAVA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Lava Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 67.63K. ההיצע במחזור של LAVA הוא 0.00, עם היצע כולל של 974459005. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.04M.
Lava Network (LAVA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Lava Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0030546
-5.35%
30 ימים
$ -0.00407
-7.01%
60 ימים
$ -0.00135
-2.44%
90 ימים
$ -0.02177
-28.72%
Lava Network שינוי מחיר היום
היום,LAVA רשם שינוי של $ -0.0030546 (-5.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Lava Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00407 (-7.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Lava Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LAVA ראה שינוי של $ -0.00135 (-2.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Lava Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02177 (-28.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Lava Network (LAVA)?
Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service.
If blockchains are cities, Lava owns the roads.
Lava Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Lava Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
Lava Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Lava Network (LAVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lava Network (LAVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lava Network.
הבנת הטוקנומיקה של Lava Network (LAVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Lava Network (LAVA)
מחפש איך לקנותLava Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Lava Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
