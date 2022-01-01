Lava Network (LAVA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Lava Network (LAVA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Lava Network (LAVA) מידע Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads. אתר רשמי: https://www.lavanet.xyz/ מסמך לבן: https://www.lavanet.xyz/whitepaper סייר בלוקים: https://lava.explorers.guru/ קנה LAVAעכשיו!

Lava Network (LAVA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Lava Network (LAVA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 974.46M $ 974.46M $ 974.46M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 56.57M $ 56.57M $ 56.57M שיא כל הזמנים: $ 0.2028 $ 0.2028 $ 0.2028 שפל כל הזמנים: $ 0.03594416552789407 $ 0.03594416552789407 $ 0.03594416552789407 מחיר נוכחי: $ 0.05657 $ 0.05657 $ 0.05657 למידע נוסף על Lava Network (LAVA) מחיר

Lava Network (LAVA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Lava Network (LAVA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LAVA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LAVAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LAVAטוקניומיקה, חקרו אתLAVAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LAVA מעוניין להוסיף את Lava Network (LAVA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LAVA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LAVA ב-MEXC עכשיו!

Lava Network (LAVA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LAVAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LAVA עכשיו את היסטוריית המחירים!

LAVA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LAVA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LAVA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LAVAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

