Milady Meme Coin (LADYS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000003027. במהלך 24 השעות האחרונות, LADYS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000002999 לבין שיא של $ 0.00000003292, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LADYSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000706677852880379, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000291162732.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LADYS השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -4.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Milady Meme Coin (LADYS) מידע שוק
No.854
$ 22.23M
$ 45.84K
$ 26.88M
734.37T
888,000,888,000,888
888,000,888,000,888
82.69%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Milady Meme Coin הוא $ 22.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 45.84K. ההיצע במחזור של LADYS הוא 734.37T, עם היצע כולל של 888000888000888. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.88M.
Milady Meme Coin (LADYS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Milady Meme Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000000014197
-4.47%
30 ימים
$ -0.00000000971
-24.29%
60 ימים
$ -0.00000000674
-18.22%
90 ימים
$ -0.00000002144
-41.47%
Milady Meme Coin שינוי מחיר היום
היום,LADYS רשם שינוי של $ -0.0000000014197 (-4.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Milady Meme Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000000971 (-24.29%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Milady Meme Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LADYS ראה שינוי של $ -0.00000000674 (-18.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Milady Meme Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000002144 (-41.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Milady Meme Coin (LADYS)?
LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection.
Milady Meme Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Milady Meme Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLADYS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Milady Meme Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMilady Meme Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Milady Meme Coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Milady Meme Coin (LADYS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Milady Meme Coin (LADYS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Milady Meme Coin.
הבנת הטוקנומיקה של Milady Meme Coin (LADYS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LADYS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Milady Meme Coin (LADYS)
מחפש איך לקנותMilady Meme Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Milady Meme Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.