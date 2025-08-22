עוד על LADYS

Milady Meme Coin מְחִיר(LADYS)

Milady Meme Coin (LADYS) טבלת מחירים חיה
Milady Meme Coin (LADYS) מידע על מחיר (USD)

-1.31%

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LADYS השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -4.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LADYS השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -4.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

No.854

$ 22.23M
$ 22.23M$ 22.23M

$ 45.84K
$ 45.84K$ 45.84K

$ 26.88M
$ 26.88M$ 26.88M

734.37T
734.37T 734.37T

888,000,888,000,888
888,000,888,000,888 888,000,888,000,888

888,000,888,000,888
888,000,888,000,888 888,000,888,000,888

82.69%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Milady Meme Coin הוא $ 22.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 45.84K. ההיצע במחזור של LADYS הוא 734.37T, עם היצע כולל של 888000888000888. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.88M.

Milady Meme Coin (LADYS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Milady Meme Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000000014197-4.47%
30 ימים$ -0.00000000971-24.29%
60 ימים$ -0.00000000674-18.22%
90 ימים$ -0.00000002144-41.47%
Milady Meme Coin שינוי מחיר היום

היום,LADYS רשם שינוי של $ -0.0000000014197 (-4.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Milady Meme Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000000971 (-24.29%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Milady Meme Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LADYS ראה שינוי של $ -0.00000000674 (-18.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Milady Meme Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000002144 (-41.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Milady Meme Coin (LADYS)?

בדוק את Milady Meme Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMilady Meme Coin (LADYS)

LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection.

Milady Meme Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Milady Meme Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLADYS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Milady Meme Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMilady Meme Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Milady Meme Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Milady Meme Coin (LADYS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Milady Meme Coin (LADYS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Milady Meme Coin.

בדוק את Milady Meme Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Milady Meme Coin (LADYS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Milady Meme Coin (LADYS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LADYS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Milady Meme Coin (LADYS)

מחפש איך לקנותMilady Meme Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Milady Meme Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LADYS למטבעות מקומיים

למובן מעמיק יותר של Milady Meme Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMilady Meme Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Milady Meme Coin

כמה שווה Milady Meme Coin (LADYS) היום?
החי LADYSהמחיר ב USD הוא 0.00000003027 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LADYS ל USD?
המחיר הנוכחי של LADYS ל USD הוא $ 0.00000003027. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Milady Meme Coin?
שווי השוק של LADYS הוא $ 22.23M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LADYS?
ההיצע במחזור של LADYS הוא 734.37T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LADYS?
‏‏LADYS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000706677852880379 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LADYS?
LADYS ‏‏רשם מחירATL של 0.000000000291162732 USD.
מהו נפח המסחר של LADYS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LADYS הוא $ 45.84K USD.
האם LADYS יעלה השנה?
LADYS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LADYS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Milady Meme Coin (LADYS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

