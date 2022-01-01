Milady Meme Coin (LADYS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Milady Meme Coin (LADYS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Milady Meme Coin (LADYS) מידע LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection. אתר רשמי: https://milady.gg סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x12970E6868f88f6557B76120662c1B3E50A646bf קנה LADYSעכשיו!

Milady Meme Coin (LADYS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Milady Meme Coin (LADYS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 22.02M $ 22.02M $ 22.02M ההיצע הכולל: $ 888.00T $ 888.00T $ 888.00T אספקה במחזור: $ 734.37T $ 734.37T $ 734.37T FDV (שווי מדולל מלא): $ 26.63M $ 26.63M $ 26.63M שיא כל הזמנים: $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 מחיר נוכחי: $ 0.00000002999 $ 0.00000002999 $ 0.00000002999 למידע נוסף על Milady Meme Coin (LADYS) מחיר

Milady Meme Coin (LADYS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Milady Meme Coin (LADYS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LADYS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LADYSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LADYSטוקניומיקה, חקרו אתLADYSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LADYS מעוניין להוסיף את Milady Meme Coin (LADYS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LADYS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LADYS ב-MEXC עכשיו!

Milady Meme Coin (LADYS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LADYSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LADYS עכשיו את היסטוריית המחירים!

LADYS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LADYS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LADYS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LADYSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

