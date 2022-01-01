Kaizen Finance (KZEN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Kaizen Finance (KZEN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Kaizen Finance (KZEN) מידע Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon! אתר רשמי: https://kaizen.finance מסמך לבן: https://kaizen.finance/assets/white-papers/The%20Kaizen%20Protocol%20Wite%20paper%20v4%202021.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/kZEn3aDxEzcFADPe2VQ6WcJRbS1hVGjUcgCw4HiuYSU קנה KZENעכשיו!

Kaizen Finance (KZEN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kaizen Finance (KZEN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 215.66K $ 215.66K $ 215.66K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 428.76M $ 428.76M $ 428.76M FDV (שווי מדולל מלא): $ 503.00K $ 503.00K $ 503.00K שיא כל הזמנים: $ 0.1008 $ 0.1008 $ 0.1008 שפל כל הזמנים: $ 0.000502542103236285 $ 0.000502542103236285 $ 0.000502542103236285 מחיר נוכחי: $ 0.000503 $ 0.000503 $ 0.000503 למידע נוסף על Kaizen Finance (KZEN) מחיר

Kaizen Finance (KZEN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Kaizen Finance (KZEN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KZEN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KZENהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KZENטוקניומיקה, חקרו אתKZENהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Kaizen Finance (KZEN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KZENעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KZEN עכשיו את היסטוריית המחירים!

KZEN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KZEN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KZEN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KZENעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

