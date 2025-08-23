Kaizen Finance (KZEN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000509. במהלך 24 השעות האחרונות, KZEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000509 לבין שיא של $ 0.00051, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KZENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2235280266015622, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000502542103236285.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KZEN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Kaizen Finance (KZEN) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Kaizen Finance הוא $ 218.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.88K. ההיצע במחזור של KZEN הוא 428.76M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 509.00K.
Kaizen Finance (KZEN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Kaizen Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000097
-0.19%
30 ימים
$ -0.000011
-2.12%
60 ימים
$ -0.000037
-6.78%
90 ימים
$ -0.000026
-4.86%
Kaizen Finance שינוי מחיר היום
היום,KZEN רשם שינוי של $ -0.00000097 (-0.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Kaizen Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000011 (-2.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Kaizen Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,KZEN ראה שינוי של $ -0.000037 (-6.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Kaizen Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000026 (-4.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!
