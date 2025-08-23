עוד על KZEN

Kaizen Finance סֵמֶל

Kaizen Finance מְחִיר(KZEN)

1 KZEN ל USDמחיר חי:

$0.000509
$0.000509$0.000509
-0.19%1D
USD
Kaizen Finance (KZEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:38:19 (UTC+8)

Kaizen Finance (KZEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000509
$ 0.000509$ 0.000509
24 שעות נמוך
$ 0.00051
$ 0.00051$ 0.00051
גבוה 24 שעות

$ 0.000509
$ 0.000509$ 0.000509

$ 0.00051
$ 0.00051$ 0.00051

$ 0.2235280266015622
$ 0.2235280266015622$ 0.2235280266015622

$ 0.000502542103236285
$ 0.000502542103236285$ 0.000502542103236285

0.00%

-0.19%

+0.39%

+0.39%

Kaizen Finance (KZEN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000509. במהלך 24 השעות האחרונות, KZEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000509 לבין שיא של $ 0.00051, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KZENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2235280266015622, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000502542103236285.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KZEN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kaizen Finance (KZEN) מידע שוק

No.2678

$ 218.24K
$ 218.24K$ 218.24K

$ 18.88K
$ 18.88K$ 18.88K

$ 509.00K
$ 509.00K$ 509.00K

428.76M
428.76M 428.76M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Kaizen Finance הוא $ 218.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.88K. ההיצע במחזור של KZEN הוא 428.76M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 509.00K.

Kaizen Finance (KZEN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Kaizen Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000097-0.19%
30 ימים$ -0.000011-2.12%
60 ימים$ -0.000037-6.78%
90 ימים$ -0.000026-4.86%
Kaizen Finance שינוי מחיר היום

היום,KZEN רשם שינוי של $ -0.00000097 (-0.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Kaizen Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000011 (-2.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Kaizen Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KZEN ראה שינוי של $ -0.000037 (-6.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Kaizen Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000026 (-4.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kaizen Finance (KZEN)?

בדוק את Kaizen Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKaizen Finance (KZEN)

Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!

Kaizen Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kaizen Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKZEN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kaizen Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKaizen Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Kaizen Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kaizen Finance (KZEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kaizen Finance (KZEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kaizen Finance.

בדוק את Kaizen Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Kaizen Finance (KZEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kaizen Finance (KZEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KZEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kaizen Finance (KZEN)

מחפש איך לקנותKaizen Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kaizen Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KZEN למטבעות מקומיים

1 Kaizen Finance(KZEN) ל VND
13.394335
1 Kaizen Finance(KZEN) ל AUD
A$0.00077877
1 Kaizen Finance(KZEN) ל GBP
0.00037666
1 Kaizen Finance(KZEN) ל EUR
0.00043265
1 Kaizen Finance(KZEN) ל USD
$0.000509
1 Kaizen Finance(KZEN) ל MYR
RM0.0021378
1 Kaizen Finance(KZEN) ל TRY
0.020869
1 Kaizen Finance(KZEN) ל JPY
¥0.074823
1 Kaizen Finance(KZEN) ל ARS
ARS$0.67506125
1 Kaizen Finance(KZEN) ל RUB
0.04114756
1 Kaizen Finance(KZEN) ל INR
0.04455786
1 Kaizen Finance(KZEN) ל IDR
Rp8.20967627
1 Kaizen Finance(KZEN) ל KRW
0.70693992
1 Kaizen Finance(KZEN) ל PHP
0.02883485
1 Kaizen Finance(KZEN) ל EGP
￡E.0.02469668
1 Kaizen Finance(KZEN) ל BRL
R$0.00275878
1 Kaizen Finance(KZEN) ל CAD
C$0.00070242
1 Kaizen Finance(KZEN) ל BDT
0.06192494
1 Kaizen Finance(KZEN) ל NGN
0.77828645
1 Kaizen Finance(KZEN) ל COP
$2.036
1 Kaizen Finance(KZEN) ל ZAR
R.0.00893804
1 Kaizen Finance(KZEN) ל UAH
0.02109805
1 Kaizen Finance(KZEN) ל VES
Bs0.07126
1 Kaizen Finance(KZEN) ל CLP
$0.48864
1 Kaizen Finance(KZEN) ל PKR
Rs0.14431168
1 Kaizen Finance(KZEN) ל KZT
0.27233536
1 Kaizen Finance(KZEN) ל THB
฿0.01650687
1 Kaizen Finance(KZEN) ל TWD
NT$0.01551432
1 Kaizen Finance(KZEN) ל AED
د.إ0.00186803
1 Kaizen Finance(KZEN) ל CHF
Fr0.0004072
1 Kaizen Finance(KZEN) ל HKD
HK$0.00397529
1 Kaizen Finance(KZEN) ל AMD
֏0.19486556
1 Kaizen Finance(KZEN) ל MAD
.د.م0.004581
1 Kaizen Finance(KZEN) ל MXN
$0.00947249
1 Kaizen Finance(KZEN) ל SAR
ريال0.00190875
1 Kaizen Finance(KZEN) ל PLN
0.00185276
1 Kaizen Finance(KZEN) ל RON
лв0.00219379
1 Kaizen Finance(KZEN) ל SEK
kr0.00484568
1 Kaizen Finance(KZEN) ל BGN
лв0.00085003
1 Kaizen Finance(KZEN) ל HUF
Ft0.17294802
1 Kaizen Finance(KZEN) ל CZK
0.01067882
1 Kaizen Finance(KZEN) ל KWD
د.ك0.000155245
1 Kaizen Finance(KZEN) ל ILS
0.00171533
1 Kaizen Finance(KZEN) ל AOA
Kz0.46398913
1 Kaizen Finance(KZEN) ל BHD
.د.ب0.000191893
1 Kaizen Finance(KZEN) ל BMD
$0.000509
1 Kaizen Finance(KZEN) ל DKK
kr0.00324233
1 Kaizen Finance(KZEN) ל HNL
L0.01332562
1 Kaizen Finance(KZEN) ל MUR
0.02323076
1 Kaizen Finance(KZEN) ל NAD
$0.00892277
1 Kaizen Finance(KZEN) ל NOK
kr0.00513072
1 Kaizen Finance(KZEN) ל NZD
$0.0008653
1 Kaizen Finance(KZEN) ל PAB
B/.0.000509
1 Kaizen Finance(KZEN) ל PGK
K0.00214798
1 Kaizen Finance(KZEN) ל QAR
ر.ق0.00184767
1 Kaizen Finance(KZEN) ל RSD
дин.0.05097635

Kaizen Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kaizen Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKaizen Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kaizen Finance

כמה שווה Kaizen Finance (KZEN) היום?
החי KZENהמחיר ב USD הוא 0.000509 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KZEN ל USD?
המחיר הנוכחי של KZEN ל USD הוא $ 0.000509. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kaizen Finance?
שווי השוק של KZEN הוא $ 218.24K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KZEN?
ההיצע במחזור של KZEN הוא 428.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KZEN?
‏‏KZEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2235280266015622 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KZEN?
KZEN ‏‏רשם מחירATL של 0.000502542103236285 USD.
מהו נפח המסחר של KZEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KZEN הוא $ 18.88K USD.
האם KZEN יעלה השנה?
KZEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KZEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:38:19 (UTC+8)

