Keeta מחיר היום

מחיר Keeta (KTA) בזמן אמת היום הוא $ 0.2791, עם שינוי של 5.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KTA ל USD הוא $ 0.2791 לכל KTA.

Keeta כרגע מדורג במקום #253 לפי שווי שוק של $ 123.31M, עם היצע במחזור של 441.80M KTA. ב‑24 השעות האחרונות, KTA סחר בין $ 0.2704 (נמוך) ל $ 0.3094 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.6916917214873683, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.08456738547527073.

ביצועים לטווח קצר, KTA נע ב +1.19% בשעה האחרונה ו -30.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 115.94K.

Keeta (KTA) מידע שוק

דירוג No.253 שווי שוק $ 123.31M$ 123.31M $ 123.31M נפח (24 שעות) $ 115.94K$ 115.94K $ 115.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 279.10M$ 279.10M $ 279.10M אספקת מחזור 441.80M 441.80M 441.80M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 44.18% בלוקצ'יין ציבורי BASE

