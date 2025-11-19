Keeta (KTA) תחזית מחיר (USD)

קבל Keeta תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה KTA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Keeta % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.3008 $0.3008 $0.3008 +2.34% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Keeta תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Keeta (KTA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Keeta ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.3008 בשנת 2025. Keeta (KTA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Keeta ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.31584 בשנת 2026. Keeta (KTA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של KTA הוא $ 0.331632 עם 10.25% שיעור צמיחה. Keeta (KTA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של KTA הוא $ 0.348213 עם 15.76% שיעור צמיחה. Keeta (KTA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של KTA הוא $ 0.365624 עם 21.55% שיעור צמיחה. Keeta (KTA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KTA הוא $ 0.383905 עם 27.63% שיעור צמיחה. Keeta (KTA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Keeta עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.625341. Keeta (KTA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Keeta עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0186. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.3008 0.00%

2026 $ 0.31584 5.00%

2027 $ 0.331632 10.25%

2028 $ 0.348213 15.76%

2029 $ 0.365624 21.55%

2030 $ 0.383905 27.63%

2031 $ 0.403100 34.01%

2032 $ 0.423255 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.444418 47.75%

2034 $ 0.466639 55.13%

2035 $ 0.489971 62.89%

2036 $ 0.514470 71.03%

2037 $ 0.540193 79.59%

2038 $ 0.567203 88.56%

2039 $ 0.595563 97.99%

2040 $ 0.625341 107.89% הצג עוד לטווח קצר Keeta תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.3008 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.300841 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.301088 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.302036 0.41% Keeta (KTA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורKTAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.3008 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Keeta (KTA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורKTA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.300841 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Keeta (KTA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורKTA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.301088 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Keeta (KTA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורKTA הוא $0.302036 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Keeta מחיר נוכחי $ 0.3008$ 0.3008 $ 0.3008 שינוי מחיר (24 שעות) +2.34% שווי שוק $ 132.89M$ 132.89M $ 132.89M אספקת מחזור 441.80M 441.80M 441.80M נפח (24 שעות) $ 153.38K$ 153.38K $ 153.38K נפח (24 שעות) -- המחיר KTA העדכני הוא $ 0.3008. יש לו שינוי של +2.34% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 153.38Kב 24 שעות. בנוסף, KTA יש כמות במעגל של 441.80M ושווי שוק כולל של $ 132.89M. צפה KTA במחיר חי

איך לקנות Keeta (KTA)

Keeta מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בKeetaדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלKeeta הוא 0.3008USD. היצע במחזור של Keeta(KTA) הוא 0.00 KTA , מה שמעניק לו שווי שוק של $132.89M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.03% $ 0.009199 $ 0.3012 $ 0.2704

7 ימים -0.20% $ -0.0791 $ 0.404 $ 0.2704

30 ימים -0.36% $ -0.1753 $ 0.64 $ 0.2704 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Keeta הראה תנועת מחירים של $0.009199 , המשקפת 0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Keeta נסחר בשיא של $0.404 ושפל של $0.2704 . נרשם שינוי במחיר של -0.20% . מגמה אחרונה זו מציגה אתKTA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Keeta חווה -0.36% שינוי, המשקף בערך $-0.1753 לערכו. זה מצביע על כך ש KTA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Keeta המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה KTA בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Keeta (KTA) מודול חיזוי מחיר עובד? Keeta מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של KTAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךKeeta לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של KTA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Keeta. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלKTA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלKTA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Keeta.

מדוע KTA חיזוי מחירים חשוב?

KTA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם KTA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, KTA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של KTA בחודש הבא? על פי Keeta (KTA) כלי תחזית המחירים, המחיר KTA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 KTA בשנת 2026? המחיר של 1 Keeta (KTA) היום הוא $0.3008 . על פי מודול התחזית שלעיל, KTA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של KTA בשנת 2027? Keeta (KTA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 KTA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של KTA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Keeta (KTA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של KTA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Keeta (KTA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 KTA בשנת 2030? המחיר של 1 Keeta (KTA) היום הוא $0.3008 . על פי מודול התחזית שלעיל, KTA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי KTA תחזית המחיר בשנת 2040? Keeta (KTA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 KTA עד שנת 2040.