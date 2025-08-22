עוד על KRL

KRL מידע על מחיר

KRL מסמך לבן

KRL אתר רשמי

KRL טוקניומיקה

KRL תחזית מחיר

KRL היסטוריה

KRL מדריך קנייה

KRLממיר מטבעות לפיאט

KRL ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Kryll סֵמֶל

Kryll מְחִיר(KRL)

1 KRL ל USDמחיר חי:

$0.3572
$0.3572$0.3572
+0.30%1D
USD
Kryll (KRL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:17:14 (UTC+8)

Kryll (KRL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.3542
$ 0.3542$ 0.3542
24 שעות נמוך
$ 0.3576
$ 0.3576$ 0.3576
גבוה 24 שעות

$ 0.3542
$ 0.3542$ 0.3542

$ 0.3576
$ 0.3576$ 0.3576

$ 4.756550465025624
$ 4.756550465025624$ 4.756550465025624

$ 0.0214475563255
$ 0.0214475563255$ 0.0214475563255

+0.64%

+0.30%

+1.07%

+1.07%

Kryll (KRL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3572. במהלך 24 השעות האחרונות, KRL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3542 לבין שיא של $ 0.3576, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KRLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.756550465025624, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0214475563255.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KRL השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, +0.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kryll (KRL) מידע שוק

No.1031

$ 14.25M
$ 14.25M$ 14.25M

$ 58.39K
$ 58.39K$ 58.39K

$ 17.65M
$ 17.65M$ 17.65M

39.90M
39.90M 39.90M

49,417,348
49,417,348 49,417,348

49,417,348
49,417,348 49,417,348

80.74%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Kryll הוא $ 14.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.39K. ההיצע במחזור של KRL הוא 39.90M, עם היצע כולל של 49417348. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.65M.

Kryll (KRL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Kryllהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.001068+0.30%
30 ימים$ -0.0054-1.49%
60 ימים$ +0.0396+12.46%
90 ימים$ +0.0065+1.85%
Kryll שינוי מחיר היום

היום,KRL רשם שינוי של $ +0.001068 (+0.30%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Kryll שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0054 (-1.49%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Kryll שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KRL ראה שינוי של $ +0.0396 (+12.46%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Kryll שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0065 (+1.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kryll (KRL)?

בדוק את Kryll עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKryll (KRL)

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

Kryll זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kryllההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKRL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kryllאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKryll לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Kryllתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kryll (KRL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kryll (KRL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kryll.

בדוק את Kryll תחזית המחיר עכשיו‏!

Kryll (KRL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kryll (KRL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KRL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kryll (KRL)

מחפש איך לקנותKryll? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kryllב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KRL למטבעות מקומיים

1 Kryll(KRL) ל VND
9,399.718
1 Kryll(KRL) ל AUD
A$0.550088
1 Kryll(KRL) ל GBP
0.264328
1 Kryll(KRL) ל EUR
0.30362
1 Kryll(KRL) ל USD
$0.3572
1 Kryll(KRL) ל MYR
RM1.50024
1 Kryll(KRL) ל TRY
14.638056
1 Kryll(KRL) ל JPY
¥52.5084
1 Kryll(KRL) ל ARS
ARS$471.8612
1 Kryll(KRL) ל RUB
28.822468
1 Kryll(KRL) ל INR
31.276432
1 Kryll(KRL) ל IDR
Rp5,855.736768
1 Kryll(KRL) ל KRW
495.422112
1 Kryll(KRL) ל PHP
20.256812
1 Kryll(KRL) ל EGP
￡E.17.320628
1 Kryll(KRL) ל BRL
R$1.943168
1 Kryll(KRL) ל CAD
C$0.492936
1 Kryll(KRL) ל BDT
43.056888
1 Kryll(KRL) ל NGN
544.512108
1 Kryll(KRL) ל COP
$1,428.8
1 Kryll(KRL) ל ZAR
R.6.265288
1 Kryll(KRL) ל UAH
14.630912
1 Kryll(KRL) ל VES
Bs50.008
1 Kryll(KRL) ל CLP
$342.5548
1 Kryll(KRL) ל PKR
Rs100.448212
1 Kryll(KRL) ל KZT
190.301872
1 Kryll(KRL) ל THB
฿11.587568
1 Kryll(KRL) ל TWD
NT$10.887456
1 Kryll(KRL) ל AED
د.إ1.310924
1 Kryll(KRL) ל CHF
Fr0.28576
1 Kryll(KRL) ל HKD
HK$2.789732
1 Kryll(KRL) ל AMD
֏135.250208
1 Kryll(KRL) ל MAD
.د.م3.204084
1 Kryll(KRL) ל MXN
$6.658208
1 Kryll(KRL) ל SAR
ريال1.3395
1 Kryll(KRL) ל PLN
1.300208
1 Kryll(KRL) ל RON
лв1.543104
1 Kryll(KRL) ל SEK
kr3.400544
1 Kryll(KRL) ל BGN
лв0.596524
1 Kryll(KRL) ל HUF
Ft121.494436
1 Kryll(KRL) ל CZK
7.5012
1 Kryll(KRL) ל KWD
د.ك0.108946
1 Kryll(KRL) ל ILS
1.207336
1 Kryll(KRL) ל AOA
Kz325.612804
1 Kryll(KRL) ל BHD
.د.ب0.1343072
1 Kryll(KRL) ל BMD
$0.3572
1 Kryll(KRL) ל DKK
kr2.278936
1 Kryll(KRL) ל HNL
L9.262196
1 Kryll(KRL) ל MUR
16.302608
1 Kryll(KRL) ל NAD
$6.243856
1 Kryll(KRL) ל NOK
kr3.611292
1 Kryll(KRL) ל NZD
$0.60724
1 Kryll(KRL) ל PAB
B/.0.3572
1 Kryll(KRL) ל PGK
K1.493096
1 Kryll(KRL) ל QAR
ر.ق1.289492
1 Kryll(KRL) ל RSD
дин.35.812872

Kryll מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kryll, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKryll הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kryll

כמה שווה Kryll (KRL) היום?
החי KRLהמחיר ב USD הוא 0.3572 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KRL ל USD?
המחיר הנוכחי של KRL ל USD הוא $ 0.3572. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kryll?
שווי השוק של KRL הוא $ 14.25M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KRL?
ההיצע במחזור של KRL הוא 39.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KRL?
‏‏KRL השיג מחיר שיא (ATH) של 4.756550465025624 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KRL?
KRL ‏‏רשם מחירATL של 0.0214475563255 USD.
מהו נפח המסחר של KRL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KRL הוא $ 58.39K USD.
האם KRL יעלה השנה?
KRL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KRL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:17:14 (UTC+8)

Kryll (KRL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

KRL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

KRL
KRL
USD
USD

1 KRL = 0.3572 USD

מסחרKRL

USDTKRL
$0.3572
$0.3572$0.3572
+0.25%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד