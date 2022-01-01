Kryll (KRL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Kryll (KRL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Kryll (KRL) מידע Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs אתר רשמי: https://kryll.io/ מסמך לבן: https://www.kryll.io/whitepaper/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x464eBE77c293E473B48cFe96dDCf88fcF7bFDAC0

Kryll (KRL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kryll (KRL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 13.85M $ 13.85M $ 13.85M ההיצע הכולל: $ 49.42M $ 49.42M $ 49.42M אספקה במחזור: $ 39.90M $ 39.90M $ 39.90M FDV (שווי מדולל מלא): $ 17.15M $ 17.15M $ 17.15M שיא כל הזמנים: $ 0.96 $ 0.96 $ 0.96 שפל כל הזמנים: $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 מחיר נוכחי: $ 0.347 $ 0.347 $ 0.347 למידע נוסף על Kryll (KRL) מחיר

Kryll (KRL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Kryll (KRL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KRL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KRLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KRLטוקניומיקה, חקרו אתKRLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KRL מעוניין להוסיף את Kryll (KRL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KRL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KRL ב-MEXC עכשיו!

Kryll (KRL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KRLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KRL עכשיו את היסטוריית המחירים!

KRL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KRL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KRL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KRLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

