OFFICIAL K-POP מחיר היום

מחיר OFFICIAL K-POP (KPOP) בזמן אמת היום הוא $ 0.0001764, עם שינוי של 2.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KPOP ל USD הוא $ 0.0001764 לכל KPOP.

OFFICIAL K-POP כרגע מדורג במקום #2036 לפי שווי שוק של $ 1.14M, עם היצע במחזור של 6.48B KPOP. ב‑24 השעות האחרונות, KPOP סחר בין $ 0.0001721 (נמוך) ל $ 0.0001839 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.001003499785734869, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000002025104729961.

ביצועים לטווח קצר, KPOP נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -32.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.25K.

OFFICIAL K-POP (KPOP) מידע שוק

דירוג No.2036 שווי שוק $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M נפח (24 שעות) $ 9.25K$ 9.25K $ 9.25K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M אספקת מחזור 6.48B 6.48B 6.48B מקסימום היצע 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 אספקה כוללת 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 שיעור מחזור 81.05% בלוקצ'יין ציבורי ETH

