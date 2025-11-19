OFFICIAL K-POP (KPOP) תחזית מחיר (USD)

קבל OFFICIAL K-POP תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה KPOP יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של OFFICIAL K-POP % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0001791 $0.0001791 $0.0001791 +0.61% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה OFFICIAL K-POP תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) OFFICIAL K-POP (KPOP) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, OFFICIAL K-POP ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000179 בשנת 2025. OFFICIAL K-POP (KPOP) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, OFFICIAL K-POP ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000188 בשנת 2026. OFFICIAL K-POP (KPOP) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של KPOP הוא $ 0.000197 עם 10.25% שיעור צמיחה. OFFICIAL K-POP (KPOP) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של KPOP הוא $ 0.000207 עם 15.76% שיעור צמיחה. OFFICIAL K-POP (KPOP) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של KPOP הוא $ 0.000217 עם 21.55% שיעור צמיחה. OFFICIAL K-POP (KPOP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KPOP הוא $ 0.000228 עם 27.63% שיעור צמיחה. OFFICIAL K-POP (KPOP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של OFFICIAL K-POP עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000372. OFFICIAL K-POP (KPOP) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של OFFICIAL K-POP עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000606. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000179 0.00%

2026 $ 0.000188 5.00%

2027 $ 0.000197 10.25%

2028 $ 0.000207 15.76%

2029 $ 0.000217 21.55%

2030 $ 0.000228 27.63%

2031 $ 0.000240 34.01%

2032 $ 0.000252 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000264 47.75%

2034 $ 0.000277 55.13%

2035 $ 0.000291 62.89%

2036 $ 0.000306 71.03%

2037 $ 0.000321 79.59%

2038 $ 0.000337 88.56%

2039 $ 0.000354 97.99%

2040 $ 0.000372 107.89% הצג עוד לטווח קצר OFFICIAL K-POP תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000179 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000179 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000179 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000179 0.41% OFFICIAL K-POP (KPOP) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורKPOPב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000179 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. OFFICIAL K-POP (KPOP) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורKPOP , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000179 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. OFFICIAL K-POP (KPOP) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורKPOP , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000179 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. OFFICIAL K-POP (KPOP) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורKPOP הוא $0.000179 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית OFFICIAL K-POP מחיר נוכחי $ 0.0001791$ 0.0001791 $ 0.0001791 שינוי מחיר (24 שעות) +0.61% שווי שוק $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M אספקת מחזור 6.48B 6.48B 6.48B נפח (24 שעות) $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K נפח (24 שעות) -- המחיר KPOP העדכני הוא $ 0.0001791. יש לו שינוי של +0.61% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 11.94Kב 24 שעות. בנוסף, KPOP יש כמות במעגל של 6.48B ושווי שוק כולל של $ 1.16M. צפה KPOP במחיר חי

OFFICIAL K-POP מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOFFICIAL K-POPדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOFFICIAL K-POP הוא 0.000179USD. היצע במחזור של OFFICIAL K-POP(KPOP) הוא 0.00 KPOP , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.16M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.01% $ -0.000003 $ 0.000181 $ 0.000172

7 ימים -0.31% $ -0.000081 $ 0.000266 $ 0.000172

30 ימים -0.40% $ -0.000122 $ 0.000313 $ 0.000172 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,OFFICIAL K-POP הראה תנועת מחירים של $-0.000003 , המשקפת -0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,OFFICIAL K-POP נסחר בשיא של $0.000266 ושפל של $0.000172 . נרשם שינוי במחיר של -0.31% . מגמה אחרונה זו מציגה אתKPOP הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,OFFICIAL K-POP חווה -0.40% שינוי, המשקף בערך $-0.000122 לערכו. זה מצביע על כך ש KPOP עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של OFFICIAL K-POP המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה KPOP בהיסטוריית המחירים המלאה

איך OFFICIAL K-POP (KPOP) מודול חיזוי מחיר עובד? OFFICIAL K-POP מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של KPOPעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOFFICIAL K-POP לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של KPOP , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של OFFICIAL K-POP. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלKPOP . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלKPOP כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של OFFICIAL K-POP.

מדוע KPOP חיזוי מחירים חשוב?

KPOP תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

