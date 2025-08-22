K-POP Click (KPC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003415. במהלך 24 השעות האחרונות, KPC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003415 לבין שיא של $ 0.003416, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KPCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KPC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
K-POP Click (KPC) מידע שוק
--
----
$ 50.60K
$ 50.60K$ 50.60K
$ 17.08M
$ 17.08M$ 17.08M
--
----
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
MATIC
שווי השוק הנוכחי של K-POP Click הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.60K. ההיצע במחזור של KPC הוא --, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.08M.
K-POP Click (KPC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של K-POP Clickהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000068
-0.02%
30 ימים
$ -0.000166
-4.64%
60 ימים
$ +0.001392
+68.80%
90 ימים
$ -0.000164
-4.59%
K-POP Click שינוי מחיר היום
היום,KPC רשם שינוי של $ -0.00000068 (-0.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
K-POP Click שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000166 (-4.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
K-POP Click שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,KPC ראה שינוי של $ +0.001392 (+68.80%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
K-POP Click שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000164 (-4.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של K-POP Click (KPC)?
As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future.
K-POP Click זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול K-POP Clickההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקKPC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים K-POP Clickאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךK-POP Click לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
K-POP Clickתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה K-POP Click (KPC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות K-POP Click (KPC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור K-POP Click.
הבנת הטוקנומיקה של K-POP Click (KPC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KPC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות K-POP Click (KPC)
מחפש איך לקנותK-POP Click? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש K-POP Clickב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.