K-POP Click (KPC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי K-POP Click (KPC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

K-POP Click (KPC) מידע As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future. אתר רשמי: https://www.kpopclick.com/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x6b340661bb35553e1279d334f3454cc59a5d1492?a=0xb864ad390751fe7bcf80d5ea99f0b4d8dd495c53 קנה KPCעכשיו!

K-POP Click (KPC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור K-POP Click (KPC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 17.18M $ 17.18M $ 17.18M שיא כל הזמנים: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.003436 $ 0.003436 $ 0.003436 למידע נוסף על K-POP Click (KPC) מחיר

K-POP Click (KPC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של K-POP Click (KPC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KPC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KPCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KPCטוקניומיקה, חקרו אתKPCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KPC מעוניין להוסיף את K-POP Click (KPC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KPC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KPC ב-MEXC עכשיו!

K-POP Click (KPC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KPCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KPC עכשיו את היסטוריית המחירים!

KPC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KPC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KPC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KPCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

