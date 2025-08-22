Keep3rV1 (KP3R) המחיר בזמן אמת של הוא $ 5.687. במהלך 24 השעות האחרונות, KP3R נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.585 לבין שיא של $ 6.581, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KP3Rהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2,056.096236418172, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.233424259981904.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KP3R השתנה ב -2.69% במהלך השעה האחרונה, -10.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Keep3rV1 (KP3R) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Keep3rV1 הוא $ 2.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.91K. ההיצע במחזור של KP3R הוא 425.18K, עם היצע כולל של 425178. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.42M.
Keep3rV1 (KP3R) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Keep3rV1היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.63892
-10.10%
30 ימים
$ -0.355
-5.88%
60 ימים
$ +0.892
+18.60%
90 ימים
$ -1.876
-24.81%
Keep3rV1 שינוי מחיר היום
היום,KP3R רשם שינוי של $ -0.63892 (-10.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Keep3rV1 שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.355 (-5.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Keep3rV1 שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,KP3R ראה שינוי של $ +0.892 (+18.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Keep3rV1 שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.876 (-24.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Keep3rV1 (KP3R)?
Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.
Keep3rV1 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Keep3rV1ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקKP3R את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Keep3rV1אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKeep3rV1 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Keep3rV1תחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Keep3rV1 (KP3R) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Keep3rV1 (KP3R) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Keep3rV1.
הבנת הטוקנומיקה של Keep3rV1 (KP3R) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KP3R הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Keep3rV1 (KP3R)
מחפש איך לקנותKeep3rV1? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Keep3rV1ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.