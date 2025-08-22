מה זהKeep3rV1 (KP3R)

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Keep3rV1 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Keep3rV1ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקKP3R את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Keep3rV1אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKeep3rV1 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Keep3rV1תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Keep3rV1 (KP3R) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Keep3rV1 (KP3R) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Keep3rV1.

בדוק את Keep3rV1 תחזית המחיר עכשיו‏!

Keep3rV1 (KP3R) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Keep3rV1 (KP3R) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KP3R הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Keep3rV1 (KP3R)

מחפש איך לקנותKeep3rV1? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Keep3rV1ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KP3R למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Keep3rV1 מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Keep3rV1, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Keep3rV1 כמה שווה Keep3rV1 (KP3R) היום? החי KP3Rהמחיר ב USD הוא 5.687 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי KP3R ל USD? $ 5.687 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של KP3R ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Keep3rV1? שווי השוק של KP3R הוא $ 2.42M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של KP3R? ההיצע במחזור של KP3R הוא 425.18K USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KP3R? ‏‏KP3R השיג מחיר שיא (ATH) של 2,056.096236418172 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KP3R? KP3R ‏‏רשם מחירATL של 4.233424259981904 USD . מהו נפח המסחר של KP3R? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KP3R הוא $ 62.91K USD . האם KP3R יעלה השנה? KP3R ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KP3R תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Keep3rV1 (KP3R) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

