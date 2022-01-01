Keep3rV1 (KP3R) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Keep3rV1 (KP3R), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. אתר רשמי: https://keep3r.network/ מסמך לבן: https://docs.keep3r.network/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq

Keep3rV1 (KP3R) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Keep3rV1 (KP3R), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M ההיצע הכולל: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K אספקה במחזור: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M שיא כל הזמנים: $ 2,063.04 $ 2,063.04 $ 2,063.04 שפל כל הזמנים: $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 מחיר נוכחי: $ 5.685 $ 5.685 $ 5.685 למידע נוסף על Keep3rV1 (KP3R) מחיר

Keep3rV1 (KP3R) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Keep3rV1 (KP3R) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KP3R אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KP3Rהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KP3Rטוקניומיקה, חקרו אתKP3Rהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Keep3rV1 (KP3R) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KP3Rעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

KP3R חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KP3R עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KP3R משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

