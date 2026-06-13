Koi מחיר היום

מחיר Koi (KOI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00025583, עם שינוי של 0.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KOI ל USD הוא $ 0.00025583 לכל KOI.

Koi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 127,913, עם היצע במחזור של 500.00M KOI. ב‑24 השעות האחרונות, KOI סחר בין $ 0.00025382 (נמוך) ל $ 0.00025921 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.091699, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00023207.

ביצועים לטווח קצר, KOI נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +5.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.11.

Koi (KOI) מידע שוק

שווי שוק $ 127.91K$ 127.91K $ 127.91K נפח (24 שעות) $ 3.11$ 3.11 $ 3.11 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 255.83K$ 255.83K $ 255.83K אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Koi הוא $ 127.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.11. ההיצע במחזור של KOI הוא 500.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 255.83K.