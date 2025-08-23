עוד על KMA

Calamari Network סֵמֶל

Calamari Network מְחִיר(KMA)

1 KMA ל USDמחיר חי:

$0.00034594
-4.00%1D
USD
Calamari Network (KMA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:50:31 (UTC+8)

Calamari Network (KMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00034127
24 שעות נמוך
$ 0.00036352
גבוה 24 שעות

$ 0.00034127
$ 0.00036352
$ 0.07041330464885065
$ 0.000055085950683925
-0.31%

-4.00%

-5.30%

-5.30%

Calamari Network (KMA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00034594. במהלך 24 השעות האחרונות, KMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00034127 לבין שיא של $ 0.00036352, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07041330464885065, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000055085950683925.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KMA השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -4.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Calamari Network (KMA) מידע שוק

No.7112

$ 0.00
$ 64.72K
$ 451.46K
0.00
1,305,017,293.19
1,305,017,293.19
0.00%

NONE

שווי השוק הנוכחי של Calamari Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.72K. ההיצע במחזור של KMA הוא 0.00, עם היצע כולל של 1305017293.19. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 451.46K.

Calamari Network (KMA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Calamari Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000144142-4.00%
30 ימים$ -0.00011714-25.30%
60 ימים$ +0.00007322+26.84%
90 ימים$ +0.00021973+174.09%
Calamari Network שינוי מחיר היום

היום,KMA רשם שינוי של $ -0.0000144142 (-4.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Calamari Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00011714 (-25.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Calamari Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KMA ראה שינוי של $ +0.00007322 (+26.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Calamari Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00021973 (+174.09%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Calamari Network (KMA)?

בדוק את Calamari Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCalamari Network (KMA)

Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.

Calamari Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Calamari Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKMA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Calamari Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCalamari Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Calamari Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Calamari Network (KMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Calamari Network (KMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Calamari Network.

בדוק את Calamari Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Calamari Network (KMA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Calamari Network (KMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Calamari Network (KMA)

מחפש איך לקנותCalamari Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Calamari Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KMA למטבעות מקומיים

1 Calamari Network(KMA) ל VND
9.1034111
1 Calamari Network(KMA) ל AUD
A$0.0005292882
1 Calamari Network(KMA) ל GBP
0.0002559956
1 Calamari Network(KMA) ל EUR
0.000294049
1 Calamari Network(KMA) ל USD
$0.00034594
1 Calamari Network(KMA) ל MYR
RM0.001452948
1 Calamari Network(KMA) ל TRY
0.0141800806
1 Calamari Network(KMA) ל JPY
¥0.05085318
1 Calamari Network(KMA) ל ARS
ARS$0.4643483432
1 Calamari Network(KMA) ל RUB
0.027917358
1 Calamari Network(KMA) ל INR
0.0302732094
1 Calamari Network(KMA) ל IDR
Rp5.5796766382
1 Calamari Network(KMA) ל KRW
0.4804691472
1 Calamari Network(KMA) ל PHP
0.0195905822
1 Calamari Network(KMA) ל EGP
￡E.0.0167850088
1 Calamari Network(KMA) ל BRL
R$0.001868076
1 Calamari Network(KMA) ל CAD
C$0.0004773972
1 Calamari Network(KMA) ל BDT
0.0420870604
1 Calamari Network(KMA) ל NGN
0.528959557
1 Calamari Network(KMA) ל COP
$1.3893157964
1 Calamari Network(KMA) ל ZAR
R.0.0060781658
1 Calamari Network(KMA) ל UAH
0.014339213
1 Calamari Network(KMA) ל VES
Bs0.0484316
1 Calamari Network(KMA) ל CLP
$0.33175646
1 Calamari Network(KMA) ל PKR
Rs0.0980809088
1 Calamari Network(KMA) ל KZT
0.1850917376
1 Calamari Network(KMA) ל THB
฿0.0112119154
1 Calamari Network(KMA) ל TWD
NT$0.010533873
1 Calamari Network(KMA) ל AED
د.إ0.0012695998
1 Calamari Network(KMA) ל CHF
Fr0.000276752
1 Calamari Network(KMA) ל HKD
HK$0.0027017914
1 Calamari Network(KMA) ל AMD
֏0.1324396696
1 Calamari Network(KMA) ל MAD
.د.م0.00311346
1 Calamari Network(KMA) ל MXN
$0.006417187
1 Calamari Network(KMA) ל SAR
ريال0.001297275
1 Calamari Network(KMA) ל PLN
0.0012592216
1 Calamari Network(KMA) ל RON
лв0.0014944608
1 Calamari Network(KMA) ל SEK
kr0.0032933488
1 Calamari Network(KMA) ל BGN
лв0.0005777198
1 Calamari Network(KMA) ל HUF
Ft0.117463927
1 Calamari Network(KMA) ל CZK
0.0072543618
1 Calamari Network(KMA) ל KWD
د.ك0.0001055117
1 Calamari Network(KMA) ל ILS
0.0011623584
1 Calamari Network(KMA) ל AOA
Kz0.3153485258
1 Calamari Network(KMA) ל BHD
.د.ب0.00013041938
1 Calamari Network(KMA) ל BMD
$0.00034594
1 Calamari Network(KMA) ל DKK
kr0.0022070972
1 Calamari Network(KMA) ל HNL
L0.0090567092
1 Calamari Network(KMA) ל MUR
0.0157887016
1 Calamari Network(KMA) ל NAD
$0.0060643282
1 Calamari Network(KMA) ל NOK
kr0.0034836158
1 Calamari Network(KMA) ל NZD
$0.000588098
1 Calamari Network(KMA) ל PAB
B/.0.00034594
1 Calamari Network(KMA) ל PGK
K0.0014598668
1 Calamari Network(KMA) ל QAR
ر.ق0.0012557622
1 Calamari Network(KMA) ל RSD
дин.0.0346355128

Calamari Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Calamari Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרCalamari Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Calamari Network

כמה שווה Calamari Network (KMA) היום?
החי KMAהמחיר ב USD הוא 0.00034594 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KMA ל USD?
המחיר הנוכחי של KMA ל USD הוא $ 0.00034594. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Calamari Network?
שווי השוק של KMA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KMA?
ההיצע במחזור של KMA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KMA?
‏‏KMA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07041330464885065 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KMA?
KMA ‏‏רשם מחירATL של 0.000055085950683925 USD.
מהו נפח המסחר של KMA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KMA הוא $ 64.72K USD.
האם KMA יעלה השנה?
KMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:50:31 (UTC+8)

Calamari Network (KMA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

KMA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

KMA
KMA
USD
USD

1 KMA = 0.00034594 USD

מסחרKMA

USDTKMA
$0.00034594
-3.98%

