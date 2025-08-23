מה זהCalamari Network (KMA)

Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.

Calamari Networkתחזית מחיר (USD)

Calamari Network (KMA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Calamari Network (KMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Calamari Network (KMA)

Calamari Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Calamari Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Calamari Network כמה שווה Calamari Network (KMA) היום? החי KMAהמחיר ב USD הוא 0.00034594 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי KMA ל USD? $ 0.00034594 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של KMA ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Calamari Network? שווי השוק של KMA הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של KMA? ההיצע במחזור של KMA הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KMA? ‏‏KMA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07041330464885065 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KMA? KMA ‏‏רשם מחירATL של 0.000055085950683925 USD . מהו נפח המסחר של KMA? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KMA הוא $ 64.72K USD . האם KMA יעלה השנה? KMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

