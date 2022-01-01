Calamari Network (KMA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Calamari Network (KMA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Calamari Network (KMA) מידע Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM. אתר רשמי: https://www.calamari.network/ סייר בלוקים: https://pacific-explorer.manta.network/address/0x6745CF7A0aAca457F451a4b8c60c8504320F69d0 קנה KMAעכשיו!

Calamari Network (KMA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Calamari Network (KMA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 459.91K $ 459.91K $ 459.91K שיא כל הזמנים: $ 0.09699 $ 0.09699 $ 0.09699 שפל כל הזמנים: $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 מחיר נוכחי: $ 0.00035242 $ 0.00035242 $ 0.00035242 למידע נוסף על Calamari Network (KMA) מחיר

Calamari Network (KMA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Calamari Network (KMA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KMA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KMAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KMAטוקניומיקה, חקרו אתKMAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KMA מעוניין להוסיף את Calamari Network (KMA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KMA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KMA ב-MEXC עכשיו!

Calamari Network (KMA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KMAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KMA עכשיו את היסטוריית המחירים!

KMA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KMA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KMA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KMAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

