KINIC (KINIC) מידע Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases. אתר רשמי: https://kinic.io/ מסמך לבן: https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper סייר בלוקים: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai קנה KINICעכשיו!

KINIC (KINIC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KINIC (KINIC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M ההיצע הכולל: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M אספקה במחזור: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.98M $ 8.98M $ 8.98M שיא כל הזמנים: $ 7.899 $ 7.899 $ 7.899 שפל כל הזמנים: $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 מחיר נוכחי: $ 0.8983 $ 0.8983 $ 0.8983 למידע נוסף על KINIC (KINIC) מחיר

KINIC (KINIC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של KINIC (KINIC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KINIC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KINICהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KINICטוקניומיקה, חקרו אתKINICהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

KINIC (KINIC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KINICעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KINIC עכשיו את היסטוריית המחירים!

KINIC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KINIC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KINIC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KINICעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

