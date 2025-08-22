KINIC (KINIC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.7877. במהלך 24 השעות האחרונות, KINIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.7853 לבין שיא של $ 0.8572, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KINICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.020029976139885, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.48633364337968216.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KINIC השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -3.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
KINIC (KINIC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של KINIC הוא $ 2.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 107.99K. ההיצע במחזור של KINIC הוא 2.87M, עם היצע כולל של 6077113. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.88M.
KINIC (KINIC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של KINICהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
KINIC שינוי מחיר היום
היום,KINIC רשם שינוי של $ -0.02604 (-3.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
KINIC שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0604 (+8.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
KINIC שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,KINIC ראה שינוי של $ -0.0583 (-6.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
KINIC שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2153 (-21.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של KINIC (KINIC)?
Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.
