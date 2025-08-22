עוד על KINIC

$0.7877
$0.7877$0.7877
-3.20%1D
KINIC (KINIC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:01:58 (UTC+8)

KINIC (KINIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.7853
$ 0.7853$ 0.7853
24 שעות נמוך
$ 0.8572
$ 0.8572$ 0.8572
גבוה 24 שעות

$ 0.7853
$ 0.7853$ 0.7853

$ 0.8572
$ 0.8572$ 0.8572

$ 3.020029976139885
$ 3.020029976139885$ 3.020029976139885

$ 0.48633364337968216
$ 0.48633364337968216$ 0.48633364337968216

-0.37%

-3.20%

+1.50%

+1.50%

KINIC (KINIC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.7877. במהלך 24 השעות האחרונות, KINIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.7853 לבין שיא של $ 0.8572, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KINICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.020029976139885, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.48633364337968216.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KINIC השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -3.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KINIC (KINIC) מידע שוק

No.1785

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

$ 107.99K
$ 107.99K$ 107.99K

$ 7.88M
$ 7.88M$ 7.88M

2.87M
2.87M 2.87M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

6,077,113
6,077,113 6,077,113

28.68%

KINIC

שווי השוק הנוכחי של KINIC הוא $ 2.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 107.99K. ההיצע במחזור של KINIC הוא 2.87M, עם היצע כולל של 6077113. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.88M.

KINIC (KINIC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של KINICהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.02604-3.20%
30 ימים$ +0.0604+8.30%
60 ימים$ -0.0583-6.90%
90 ימים$ -0.2153-21.47%
KINIC שינוי מחיר היום

היום,KINIC רשם שינוי של $ -0.02604 (-3.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

KINIC שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0604 (+8.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

KINIC שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KINIC ראה שינוי של $ -0.0583 (-6.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

KINIC שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2153 (-21.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של KINIC (KINIC)?

בדוק את KINIC עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKINIC (KINIC)

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

KINIC זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול KINICההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKINIC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים KINICאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKINIC לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

KINICתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KINIC (KINIC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KINIC (KINIC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KINIC.

בדוק את KINIC תחזית המחיר עכשיו‏!

KINIC (KINIC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KINIC (KINIC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KINIC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות KINIC (KINIC)

מחפש איך לקנותKINIC? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש KINICב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KINIC למטבעות מקומיים

KINIC מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של KINIC, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKINIC הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על KINIC

כמה שווה KINIC (KINIC) היום?
החי KINICהמחיר ב USD הוא 0.7877 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KINIC ל USD?
המחיר הנוכחי של KINIC ל USD הוא $ 0.7877. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KINIC?
שווי השוק של KINIC הוא $ 2.26M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KINIC?
ההיצע במחזור של KINIC הוא 2.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KINIC?
‏‏KINIC השיג מחיר שיא (ATH) של 3.020029976139885 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KINIC?
KINIC ‏‏רשם מחירATL של 0.48633364337968216 USD.
מהו נפח המסחר של KINIC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KINIC הוא $ 107.99K USD.
האם KINIC יעלה השנה?
KINIC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KINIC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:01:58 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

