Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר (USD)

קבל Kindred Labs תחזיות מחיר של ל 2027, 2028, 2029, 2030, ומעבר לכך. חזה בכמה KIN עשוי לצמוח בחמש השנים הבאות או מעבר לכך, עם תחזיות מיידיות המבוססות על מגמות השוק והסנטימנט.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Kindred Labs
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Kindred Labs חיזוי מחיר
$0.03798
$0.03798$0.03798
-1.09%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
Kindred Labs תחזית מחיר לשנת 2026–2050 (USD)

Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר עבור 2026 (השנה)

בהתבסס על התחזית שלך, Kindred Labs עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.03798 ב 2026.

Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר עבור 2027 (השנה הבאה)

בהתבסס על התחזית שלך, Kindred Labs עשוי לראות צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.039879 ב 2027.

Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר עבור 2028 (בעוד שנתיים)

על פי מודל תחזית המחיר, KIN צפוי להגיע ל $ 0.041872 ב 2028, המייצג 10.25% שיעור צמיחה.

Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר עבור 2029 (בעוד שלוש שנים)

על פי מודל תחזית המחיר, KIN צפוי להגיע ל $ 0.043966 ב 2029, המייצג 15.76% שיעור צמיחה.

Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר עבור 2030 (בעוד ארבע שנים)

על פי מודל תחזית המחיר שלעיל, מחיר היעד של KIN ב 2030 הוא $ 0.046164, עם שיעור צמיחה משוער של 21.55%.

Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Kindred Labs עשוי לראות צמיחה של 97.99%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.075197.

Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 24 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Kindred Labs עשוי לראות צמיחה של 222.51%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.122489.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2026
    $ 0.03798
    0.00%
  • 2027
    $ 0.039879
    5.00%
  • 2028
    $ 0.041872
    10.25%
  • 2029
    $ 0.043966
    15.76%
  • 2030
    $ 0.046164
    21.55%
  • 2031
    $ 0.048473
    27.63%
  • 2032
    $ 0.050896
    34.01%
  • 2033
    $ 0.053441
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2034
    $ 0.056113
    47.75%
  • 2035
    $ 0.058919
    55.13%
  • 2036
    $ 0.061865
    62.89%
  • 2037
    $ 0.064958
    71.03%
  • 2038
    $ 0.068206
    79.59%
  • 2039
    $ 0.071616
    88.56%
  • 2040
    $ 0.075197
    97.99%
  • 2050
    $ 0.122489
    222.51%

לטווח קצר Kindred Labs תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • March 7, 2026(הַיוֹם)
    $ 0.03798
    0.00%
  • March 8, 2026(מחר)
    $ 0.037985
    0.01%
  • March 14, 2026(השבוע)
    $ 0.038016
    0.10%
  • April 6, 2026(30 ימים)
    $ 0.038136
    0.41%
Kindred Labs (KIN) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורKINב March 7, 2026(הַיוֹם), הוא $0.03798. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Kindred Labs (KIN) תחזית מחירים למחר

עבור March 8, 2026(מחר), תחזית המחירים עבורKIN , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.037985. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Kindred Labs (KIN) תחזית מחירים להשבוע

לפיMarch 14, 2026(השבוע) , תחזית המחיר עבורKIN , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.038016. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורKIN הוא $0.038136. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Kindred Labs

המחיר KIN העדכני הוא $ 0.03798. יש לו שינוי של -1.09% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 68.08Kב 24 שעות.
בנוסף, KIN יש כמות במעגל של 147.19M ושווי שוק כולל של $ 5.59M.

איך לקנות Kindred Labs (KIN)

Kindred Labs מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בKindred Labsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלKindred Labs הוא 0.03798USD. היצע במחזור של Kindred Labs(KIN) הוא0.00 KIN , מה שמעניק לו שווי שוק של $5.59M.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0.04%
    $ 0.001569
    $ 0.04057
    $ 0.03525
  • 7 ימים
    0.71%
    $ 0.01575
    $ 0.0448
    $ 0.02173
  • 30 ימים
    1.33%
    $ 0.02167
    $ 0.0448
    $ 0.01434
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Kindred Labs הראה תנועת מחירים של$0.001569 , המשקפת0.04% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Kindred Labs נסחר בשיא של $0.0448 ושפל של $0.02173. נרשם שינוי במחיר של0.71%. מגמה אחרונה זו מציגה אתKIN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Kindred Labs חווה 1.33%שינוי, המשקף בערך $0.02167 לערכו. זה מצביע על כך ש KIN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

בדוק את ההיסטוריה המלאה של Kindred Labs המחיר למגמות מפורטות ב MEXC

צפה KIN בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Kindred Labs (KIN) מודול חיזוי מחיר עובד?

Kindred Labs מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של KINעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךKindred Labs לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של KIN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Kindred Labs. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלKIN .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלKIN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Kindred Labs.

מדוע KIN חיזוי מחירים חשוב?

KIN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם KIN כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, KIN ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של KIN בחודש הבא?
על פי Kindred Labs (KIN) כלי תחזית המחירים, המחיר KIN הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 KIN ב 2027?
המחיר הנוכחי של 1 Kindred Labs (KIN) הוא $0.03798. בהתבסס על מודל התחזית שלעיל, KIN צפוי לעלות ב 0.00%, ולהגיע ל -- ב 2027.
מהו המחיר החזוי של KIN ב 2028?
Kindred Labs (KIN) צפוי שיצמח בשיעור 0.00% שנתי של ויגיע למחיר של -- ל KIN עד 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של KIN ב 2029?
בהתבסס על קלט תחזית המחיר שלך, Kindred Labs (KIN) צפוי לצמוח ב 0.00%, עם מחיר יעד משוער של -- ב 2029.
מהו מחיר היעד המשוער של KIN ב 2030?
בהתבסס על קלט תחזית המחיר שלך, Kindred Labs (KIN) צפוי לצמוח ב 0.00%, עם מחיר יעד משוער של -- ב 2030.
מהי KIN תחזית המחיר בשנת 2040?
Kindred Labs (KIN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 KIN עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.