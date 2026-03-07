Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר (USD)

קבל Kindred Labs תחזיות מחיר של ל 2027, 2028, 2029, 2030, ומעבר לכך. חזה בכמה KIN עשוי לצמוח בחמש השנים הבאות או מעבר לכך, עם תחזיות מיידיות המבוססות על מגמות השוק והסנטימנט.

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.03798 $0.03798 $0.03798 -1.09% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Kindred Labs תחזית מחיר לשנת 2026–2050 (USD) Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר עבור 2026 (השנה) בהתבסס על התחזית שלך, Kindred Labs עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.03798 ב 2026. Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר עבור 2027 (השנה הבאה) בהתבסס על התחזית שלך, Kindred Labs עשוי לראות צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.039879 ב 2027. Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר עבור 2028 (בעוד שנתיים) על פי מודל תחזית המחיר, KIN צפוי להגיע ל $ 0.041872 ב 2028, המייצג 10.25% שיעור צמיחה. Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר עבור 2029 (בעוד שלוש שנים) על פי מודל תחזית המחיר, KIN צפוי להגיע ל $ 0.043966 ב 2029, המייצג 15.76% שיעור צמיחה. Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר עבור 2030 (בעוד ארבע שנים) על פי מודל תחזית המחיר שלעיל, מחיר היעד של KIN ב 2030 הוא $ 0.046164, עם שיעור צמיחה משוער של 21.55%. Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים) בשנת 2040, המחיר של Kindred Labs עשוי לראות צמיחה של 97.99%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.075197. Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 24 שנים) בשנת 2050, המחיר של Kindred Labs עשוי לראות צמיחה של 222.51%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.122489. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2026 $ 0.03798 0.00%

2027 $ 0.039879 5.00%

2028 $ 0.041872 10.25%

2029 $ 0.043966 15.76%

2030 $ 0.046164 21.55%

2031 $ 0.048473 27.63%

2032 $ 0.050896 34.01%

2033 $ 0.053441 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2034 $ 0.056113 47.75%

2035 $ 0.058919 55.13%

2036 $ 0.061865 62.89%

2037 $ 0.064958 71.03%

2038 $ 0.068206 79.59%

2039 $ 0.071616 88.56%

2040 $ 0.075197 97.99%

2050 $ 0.122489 222.51% לטווח קצר Kindred Labs תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה March 7, 2026(הַיוֹם) $ 0.03798 0.00%

March 8, 2026(מחר) $ 0.037985 0.01%

March 14, 2026(השבוע) $ 0.038016 0.10%

April 6, 2026(30 ימים) $ 0.038136 0.41% Kindred Labs (KIN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורKINב March 7, 2026(הַיוֹם) , הוא $0.03798 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Kindred Labs (KIN) תחזית מחירים למחר עבור March 8, 2026(מחר), תחזית המחירים עבורKIN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.037985 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Kindred Labs (KIN) תחזית מחירים להשבוע לפיMarch 14, 2026(השבוע) , תחזית המחיר עבורKIN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.038016 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורKIN הוא $0.038136 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Kindred Labs מחיר נוכחי $ 0.03798$ 0.03798 $ 0.03798 שינוי מחיר (24 שעות) -1.09% שווי שוק $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M אספקת מחזור 147.19M 147.19M 147.19M נפח (24 שעות) $ 68.08K$ 68.08K $ 68.08K נפח (24 שעות) -- המחיר KIN העדכני הוא $ 0.03798. יש לו שינוי של -1.09% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 68.08Kב 24 שעות. בנוסף, KIN יש כמות במעגל של 147.19M ושווי שוק כולל של $ 5.59M.

Kindred Labs מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בKindred Labsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלKindred Labs הוא 0.03798USD. היצע במחזור של Kindred Labs(KIN) הוא 0.00 KIN , מה שמעניק לו שווי שוק של $5.59M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.04% $ 0.001569 $ 0.04057 $ 0.03525

7 ימים 0.71% $ 0.01575 $ 0.0448 $ 0.02173

30 ימים 1.33% $ 0.02167 $ 0.0448 $ 0.01434 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Kindred Labs הראה תנועת מחירים של $0.001569 , המשקפת 0.04% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Kindred Labs נסחר בשיק של $0.0448 ושפל של $0.02173 . נרשם שינוי במחיר של 0.71% . מגמה אחרונה זו מציגה אתKIN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Kindred Labs חווה 1.33% שינוי, המשקף בערך $0.02167 לערכו. זה מצביע על כך ש KIN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Kindred Labs (KIN) מודול חיזוי מחיר עובד? Kindred Labs מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של KINעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךKindred Labs לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של KIN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Kindred Labs. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלKIN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלKIN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Kindred Labs.

מדוע KIN חיזוי מחירים חשוב?

KIN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

